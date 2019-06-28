广东在家即可用手机实时看外卖餐厅后厨

“网红餐厅”后厨干净吗？6月27日，广东省市场监督管理局、珠海市市场监督管理局对珠海网络订餐单位开展突击检查。

值得关注的是，此次抽检的两家人气餐厅由南方+网友投票选出，后厨检查在南方+客户端进行全程独家直播。记者跟随检查组一行，先后来到陈记烧鹅店（海韵城）和八合里海记牛肉。检查人员评估了餐厅后厨的情况，并就存在的问题出具了监督意见书，要求餐厅立即整改。

“为了让消费者吃得更放心，我们正积极推进‘互联网+明厨亮灶’。市民只需动动手指，关注‘食安珠海’微信公众号，在家就能看到所点外卖商家整个后厨的全貌和制作加工全过程。”据珠海市场监管局负责人介绍，截至2019年6月20日，全市已上线商家达到965家，争取今年年底达到2000家。

此外，面对网络订餐数量多、分布广、规模大的特点，珠海市市场监管局自2017年起率先在全省引入网络订餐大数据监控系统，采用爬虫技术进行数据抓取、图片识别和定位监控对全市入网食品经营单位进行全方位监管，通过智慧监管准确揪出违规外卖平台。

截至2019年6月，珠海市各区市场监管部门共抽查1500余家网络经营单位，其中涉嫌违规商家197家，下线商家73家，查处商家2家，现已全部整改完毕。

“不仅是珠海，‘明厨亮灶’工程和智慧网络监控平台已成为全省强化网络订餐监管的有力抓手。”据省市场监管局负责人介绍，截至今年上半年，全省建成“明厨亮灶”餐饮服务单位505034家，占比为77.80%，其中广州、珠海、佛山、梅州、惠州、中山、江门、茂名、肇庆、清远等10地市“明厨亮灶”建设覆盖率达80%以上，珠海、佛山、清远3地市覆盖率更超过90%。（记者/王佳欣 通讯员/粤市监）