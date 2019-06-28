萧忠彦 编译

生活中，一些看似平常的事情能提高智力，激发创意，改善决策能力。近日，美国《读者文摘》杂志对此进行了总结。

1.照看孙辈。澳大利亚一项研究表明，花适当的时间照顾孙辈者，比不照看孙辈者头脑更敏锐。这可能是因为社会参与影响到大脑功能敏锐度。

2.用明亮的光线。美国密歇根州立大学发现，暴露在明亮灯光下的啮齿动物完成任务更出色，而在昏暗灯光下的啮齿动物的海马体能力丧失了30%。

3.亲近大自然。美国犹他大学的认知神经科学家发现，身处大自然能将创造性解决问题的能力提高50%。人们在自然界中能恢复注意力，从而提高解决问题的能力。

4.勤性爱。英国考文垂大学心理学家发现，每周发生性行为的老年人有更好的语言流畅性和视觉空间能力。这可能是因为性生活中释放的多巴胺或催产素对神经化学物质产生积极作用，并影响大脑的工作方式。

5.手写笔记。美国普林斯顿大学的研究者发现，手写笔记者思考时间更多，对写下的内容有更多的选择性。

6.看体育比赛。美国芝加哥大学的心理学家发现，即使只是观看比赛，也有助于大脑提升语言处理的能力。

7.晒太阳。美国肯塔基大学研究发现，体内维生素D浓度高，认知功能、注意力和信息处理速度更好。晒太阳就能提高维生素D含量。▲