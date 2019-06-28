古人把眉毛称为“保寿官”，认为拥有疏朗而整齐的眉毛者最长寿。事实上，眉毛也是健康的晴雨表，透过眉毛，人体的一些病症能反映出来。

临床上，观察眉毛的变化可以辅助诊断某些疾病，如甲状腺机能减退、脑垂体前叶功能减退症的人，眉毛的外侧会表现为局部脱落；有白癜风的人，眉毛的根部首先变白；斑秃的病人，眉毛常在一夜之间突然脱落。中医角度看，多气多血的地方毛多，所以从眉毛可以看出人的气血虚实。

很多人疑惑，为什么年轻人眉毛短，老了眉毛就长了。眉毛的生长周期比较短，通常是3~4个月，也就是说只要毛囊还在，这期间就会更新一次。所以年轻人的眉毛在不断更新，长不了太长。而老年人新陈代谢变慢，眉毛会逐渐停止更新，于是就不停地变长。眉毛变长是身体代谢机制开始降低的表现。

生活中，不能忽视护理眉毛。眉毛根部会分泌油脂，如果长期得不到清洗，可能会堵住附近的皮肤，不利于眉毛生长。另外，适当修眉可以改善眉相，但是不能过度，否则就会伤眉。对于眉浓而有不少杂毛的眉毛，如上眼睑、印堂的眉毛可以修掉。修眉时，不要用镊子拔眉毛，否则会使皮肤和毛囊遭到破坏，且细菌可能乘虚而入，诱发毛囊炎。长期拔眉毛还会使眼睑周围的皮肤松弛。

另外，不建议去美容院文眉。文眉用到的染料含有化学成分，对健康会有一定的伤害。另外，美容院洗眉毛通常也是用腐蚀酸处理，这种方法虽然可以洗去文眉，但是会造成轻微的化学灼伤，不仅伤害皮肤，还会留下疤痕、伤及毛囊，阻碍眉毛的生长。▲