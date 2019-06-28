葶苈子白术消妊娠水肿

天津中医药大学第二附属医院心内科副主任医师 江海涛

到了怀孕中后期，很多孕妇都会出现面目及四肢浮肿。轻者仅肿到脚踝附近，没有其他不适，可以不用治疗，生产后能够自行消退；如果水肿范围较广，甚至遍及全身，并伴有一些其他症状，如少气懒言、食欲不振、胸闷气短、大便溏薄等，就属于病态的，应进行治疗。

推荐一个方子：取葶苈子10克、白术15克、茯苓20克、桑白皮10克、郁李仁10克，共研为末，每服6克，每日两次。中医认为，妊娠水肿情况不同，但主要和脾肾两脏功能失调有关，本方是针对脾气虚进行调理的。脾主运化水湿，如果脾运化功能不及，水湿自然会停留，所以治疗首先以健运脾气为主，本方中白术和茯苓就有这个作用。白术性味苦温而燥，是最典型的运脾药物。运脾就是让呆滞的脾气运动起来，没有动力当然不行。白术的温燥之性可以给脾提供动力，让脾健运不休。茯苓性味甘淡渗利，渗利作用就像一张滤纸或一盆砂子，水分可以通过它们渗下去，作用方向是向下的。茯苓的作用是让多余的水分通过小便排出。这两味药都能调节脾胃，白术增强脾的活力，茯苓减轻脾的负担，配合可获得最佳效果。

葶苈子和桑白皮是调肺的药物，肺主通调水道，使水运行的通路保持通畅，避免水邪泛滥导致水肿。葶苈子性味辛苦寒，入肺、膀胱、大肠经，可泻肺降气、利水消肿、泻热逐邪，常用于治疗痰涎壅肺导致的喘咳痰多、水肿、胸腹积水、小便不利等病证。桑白皮是桑树的根皮，性味甘寒，归肺经，它的功效和葶苈子相似，也能泻肺平喘、利水消肿，可治肺热喘咳、水肿胀满尿少、面目肌肤浮肿。《本草纲目》记载：“桑白皮，长于利小水，乃实则泻其子也。故肺中有水气及肺火有余者宜之。”因为肺在五脏中位置最高，是水的上源，所以这二味药物是通过泻肺来达到利水的目的。

《神农本草经》中记载，郁李仁“主大腹水肿，面目、四肢浮肿，利小便水道”，它也是一味利水药物，是通过调肝来发挥作用的。《本草新编》记载：“关膈之症，最难开关，郁李仁善入肝，以调逆气，故能达上下，不可不备也。”通达上下使得气机得畅，水饮得以排出。总体来说，本方虽然只有六味药，却调节了肺、肝、脾三个脏器，且药性平和，对孕妇无太大伤害，值得一试。▲