减肥产品藏玄机 “专业”添加避打击

近日，广州警方经缜密侦查，打掉一跨市生产、销售有毒、有害保健品的新型犯罪网络。

近年来，一些标榜着“健康无添加”的减肥产品受到社会爱美人士追捧，但这其中的不少产品，都是因添加了某些致泻类化学物质，才达到所谓减肥效果。

今年初，市场上流行的此类减肥产品引起了广州警方的注意，它们以青梅、果脯、蜜饯类食品的形态出现，被商家宣传“食用后能清肠排便”。

侦查过程中，警方发现生产该类产品的团伙为了逃避打击，并没有直接添加常见致泻成分，而是非法添加了双醋酚丁、脱乙酰比沙可啶、匹克硫酸钠等具有强烈致泻效果、对人体危害巨大但却不在国家相关食品禁用物质名录的成分。该成分难以鉴定、添加行为难以定性，是一种新型食品非法添加犯罪行为。

因广州市内没有检测上述成分的司法鉴定权威机构，警方将样品送至北京进行检测，得知产品中含有的双醋酚丁、脱乙酰比沙可啶（比沙可啶的衍生物），必须经过人工合成才能进行添加。

据办案民警介绍，这两种物质并非国务院有关部门公布的食品禁用物质，难以认定为刑事犯罪进行打击。根据司法相关解释，广州警方组织专家组进行讨论，其一致认为违法添加这两种非食品原料的食品属于“有毒、有害食品”。

有了法律支撑后，警方迅速摸清该团伙窝点，分别于4月26日和6月18日对涉案公司收网，扣押“恋瘦”酵素葡萄柚、“恋瘦”辣木叶酵素粉等产品共计45万包，涉案金额500多万元。同时缴获青梅、玫瑰茄等果脯、蜜饯类有毒、有害食品共30余吨，经初步统计，累计销售金额5000多万元。

目前，4名工厂老板丁某、杨某、邓某、张某因涉嫌生产、销售有毒、有害食品罪，已被警方依法刑事拘留，案件仍在进一步侦办中。

数据

粤警前5月破食品刑事案464起

刑拘1431人

今年前5个月，全省公安机关共破获食品刑事案件464起，刑拘1431人。

今年以来，省公安厅组织各地公安开展系列打击食品违法犯罪专项行动，并联合省市场监督管理局、省农业农村厅、省商务厅等部门，相继开展了“农村假冒伪劣食品”“保健品欺诈”等一系列专项整治行动。

今年前5个月，全省主发起或参与全国协查食品类案件28宗，主发起全省协查案件4宗；纳入省公安厅“飓风”序列号食品类案件1宗。

1—5月，全省公安机关配合行政监管部门检查市场1430间次，乡镇超市1012间次，各类早餐店、小食店单位2120家次，公安机关根据行政机关移送案件立涉食品违法案件180件。

（记者/吴珂 陈伊纯 通讯员/刘兴 黄桂林 公新文）