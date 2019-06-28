人工智能为医疗打开更大空间

利用5G医疗设备完成对患者的一系列检查，通过5G网络传输医学影像和病情记录……不久前，四川长宁地震发生后，四川省人民医院运用5G技术，对灾区伤者进行实时远程视频会诊。这是世界首个将5G技术运用于灾难医学救援的案例，也为人工智能时代的医疗服务打开更多想象空间。

科技发展蕴藏着进步力量。近年来，人工智能、大数据、5G等技术与医疗行业深度融合，为健康事业插上了智能翅膀。从可穿戴设备掀起健康管理热潮，到影像辅助技术用于病灶精准识别，再到远程医疗让大山里的病人也能享受到先进的医疗服务，技术红利大大提高了医疗服务质量，也深刻改变着医疗服务模式和理念，为构建新型医疗体系提供了重要支撑。

事实上，人工智能应用于医疗领域已经成为现代科技热点。围绕人才培养、技术创新、产业融合、产品落地等，世界各国纷纷展开布局。早在2015年，《政府工作报告》就将医疗领域纳入“互联网+”行动计划。去年4月发布的《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》，推动医疗人工智能研究和应用进入高潮。蛋糕持续做大的同时，也催生了新的行业风口，市场资本大量进入，一批优质企业脱颖而出。得益于政策规划的有力引导、市场主体创新活力的不断涌流，一个充满想象力的智能医疗时代正在加速到来。

人工智能赋能医疗，为我们呈现了一个美好前景。同时，发展的过程中也面临着一些挑战。比如，数据是智能医疗的基础，但目前医疗健康数据的标准化、统一化和智能化尚有待提升。我国拥有近14亿人口、上万家医院，每年产生医疗健康数据规模巨大，但绝大部分是非结构化的数据，成为行业创新发展的瓶颈。又如，当前人工智能产品数量可观，但质量参差不齐，从量的积累到质的飞跃，亟待攻克一些核心技术短板、培养大量复合型人才。解决这些问题，需要政府立足长远科学谋划、破除政策壁垒，优化产学研成果转化机制、激发创新的动力，也需要相关企业加大研发力度、埋头攻关。各方形成合力，才能推动智能医疗行稳致远。

也要看到，技术进步回避不了伦理道德问题，医疗人工智能技术只有与情感、伦理等人类最基本的需求相结合，才能真正实现造福人民的初衷。习近平总书记强调，“从保障和改善民生、为人民创造美好生活的需要出发，推动人工智能在人们日常工作、学习、生活中的深度运用，创造更加智能的工作方式和生活方式。”这就要求我们必须坚持以人民为中心的发展理念，把群众在医疗服务中反映最强烈的问题，作为科技创新攻关的方向。与此同时，也要处理好医疗人工智能在主体资格、侵权责任、数据和隐私保护等方面可能出现的问题，以安全、可靠、可控的技术产品，更好服务医生、患者和医疗事业。

实施健康中国战略，是党的十九大报告提出的重要目标。健康中国关系到每个人的切身利益，也是人民群众获得感幸福感的重要来源。作为引领新一轮科技革命和产业革命的重要驱动力，人工智能为实现“健康中国”拓展了新的空间。从这个意义上说，筑牢技术创新的基石，擦亮造福人民的底色，智能医疗时代大有可为。

《 人民日报 》（ 2019年06月28日 09 版）