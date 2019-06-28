国家卫生健康委人才交流服务中心举办三级公立医院绩效考核工作培训班
日前，国家卫生健康委人才交流服务中心发布《国家卫生健康委人才交流服务中心关于举办三级公立医院绩效考核工作培训班的通知》（以下简称“通知”）指出，为贯彻落实《国务院办公厅关于加强三级公立医院绩效考核工作的意见》指导并促进医院领导人员准确理解绩效考核有关要求，确保绩效考核上报指标标准化、同质化、规范化，推进全国三级公立医院绩效考核有关工作，国家卫生健康委人才交流服务中心决定举办三级公立医院绩效考核工作培训班。
通知显示，培训内容为三级公立医院绩效考核工作有关政策解读；国家三级公立医院绩效考核操作手册（2019版）讲解；三级公立医院绩效考核信息系统填报指导；三级公立医院绩效考核指标体系释义；省级卫生健康委工作交流及医院绩效考核填报工作交流。
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