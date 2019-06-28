中国共产党人依靠学习走到今天，也必然要依靠学习走向未来。

这次在全党开展的“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚持把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿全过程，其中学习教育是根本，放在首位。第一批主题教育开展以来，各地区各部门各单位严格对标中央要求开展学习教育，全面系统学、深入思考学、联系实际学，营造出浓厚的学习氛围，推动主题教育开好头、起好步。

思想是行动的先导，理论是实践的指南。只有坚持思想建党、理论强党，坚持理论创新每前进一步、理论武装就跟进一步，才能筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵。现在，党内存在的一些突出问题，从根源上说都是思想上的问题。一些党员干部在理论学习上同党中央要求相比还存在不小差距，没有做到往深里走、往心里走、往实里走。从延安整风运动以来，我们党开展历次集中性教育活动，都是以思想教育打头。开展这次主题教育，就是要推动全党深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，强化理论武装，聚焦解决思想根子问题，锤炼忠诚干净担当的政治品格，团结带领全国各族人民为实现伟大梦想共同奋斗。

扎实抓好学习教育，就要聚焦主题开展学习，原原本本学。读原著、学原文、悟原理，是搞好这次主题教育的基础。要把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为重中之重贯穿全过程，带着责任学、带着问题学，自觉对表对标、及时校准偏差。党员领导干部要以自学为主，静下心、坐下来，通读《习近平关于“不忘初心、牢记使命”重要论述选编》、党章、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》，深刻领悟习近平总书记对中国共产党人初心、使命的一系列重要论述，深刻理解习近平新时代中国特色社会主义思想的核心要义、精神实质、丰富内涵、实践要求，深刻领会习近平总书记对本地区本领域提出的工作目标、理念、原则、思路、举措，为进一步找差距、抓落实打好基础。

扎实抓好学习教育，就要加强集中学习研讨，学有所获。各级领导班子要集中安排一周时间，采取党委（党组）理论学习中心组学习、举办读书班等形式，聚焦学习贯彻习近平总书记关于“不忘初心、牢记使命”的重要论述，围绕党的政治建设、全面从严治党、理想信念等列出若干专题，进行研讨交流。要深入开展革命传统教育、形势政策教育、先进典型教育和警示教育，增强学习教育针对性、实效性、感染力，不断提升素质和能力。

扎实抓好学习教育，就要坚持理论联系实际，学以致用。要发扬理论联系实际的优良学风，把学习研讨同研究解决本地区本部门本单位改革发展稳定的突出问题和党的建设面临的紧迫问题结合起来，同个人的思想实际和工作实际结合起来，注重运用各领域攻坚克难的典型案例开展学习，增强党员干部守初心、担使命的责任感和使命感，提高党员干部运用科学理论解决实际问题的能力，切实把学习成效转化为做好本职工作、推动事业发展的生动实践。

“学然后知不足”。把学习教育贯穿始终，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往心里走、往实里走，把学习成效体现到增强党性、提高能力、改进作风、推动工作上来，就能推动主题教育目标任务的实现，推动全党更加自觉地为新时代党的历史使命而努力奋斗。

《 人民日报 》（ 2019年06月28日 04 版）