84批食品化妆品不合格 茶酸奶咖啡都有“中招”

爱喝乌龙茶、酸奶还有咖啡的消费者注意了，“漂洋过海”来的进口产品不一定质量过关。

昨天，海关总署官网发布的今年5月未准入境的食品化妆品信息显示，近期检出安全卫生项目不合格并未准入境的食品82批、化妆品2批。

据了解，未准入境的食品涉及19个国家或地区的14类产品，粮谷及制品类、饮料类和糕点饼干类分列前三位，主要不合格原因为品质不合格、微生物污染和未获检验检疫准入。未准入境的化妆品来自意大利，为肤用化妆品，不合格原因为货证不符。海关介绍，以上未准入境的食品、化妆品均已在口岸做退运或销毁处理。

记者梳理发现，比如保加利亚产的披萨味饼干、越南产的美娜甜味酸奶饮品、韩国产的黄金块地瓜干、美国产的嘉宝饼干（葛根味）等，就都有不合格批次在其中，而且有的不仅仅是“标签不合格”那么简单，已经栽倒在了“超范围使用食品添加剂”“携带有害生物”“大肠菌群超标”等较为严重的检测项目面前。对此，有行业观察人士表示：“进口产品鱼龙混杂，很多其实属于当地非著名杂牌产品，进入中国市场后反而可能受到追捧，但质量并不见得都过关。”（记者涂端玉）