两辣条厂家受顶格处罚 法人五年禁入食品行业

中小学周边的辣条食品向来属于质量“重灾区”，而当前就有两家辣条生产企业正在遭遇顶格处罚。

日前，市场监管部门发布通报称，在今年央视“3·15”晚会曝光辣条质量问题后，监管部门迅即要求涉事两企业停产整顿、实施现场证据保全措施，责令立即产品召回，抽取库存样品送检，现场封存钧力食品公司生产设备16台套，辣条产品256件，封存味泉食品公司生产设备12台套。当地药监局对两家企业予以立案调查，公安机关控制企业涉案当事人。

据了解，实际上，作为校园周边“五毛食品”的代表产品，辣条多年来受到不少诟病，主要问题集中在卫生差、添加过度以及不少抽检项目不达标上。对此，监管部门认为“堵不如疏”，既然品类被允许生产销售，就得严把质量关，避免中小学生吃到不干净辣条。“夏季食物开封就容易腐化变质，尤要注意饮食安全。”有观察人士表示。

通报指出，监管部门已对两家涉事企业分别作出了罚款5万元、吊销食品生产许可证、企业法人代表5年内不得从事食品生产经营管理的顶格行政处罚，并责令企业召回产品633件。（记者涂端玉）