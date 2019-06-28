医生提醒：中青年群体护肤误区多

李霞是瑞金医院皮肤科副主任，她告诉中国青年报·中青在线记者，如今，中青年人群中敏感性肌肤者为数不少，皮肤易激惹，对许多化妆品过敏，不少与使用化妆品不当有关。

“很多人用了各种品牌、价格昂贵的护肤品，却把自己的皮肤屏障搞坏了。”李霞说，目前的护肤品市场上，很多产品即便标明是中草药配方，其中也会添加易导致皮肤敏感的成分。

李霞见过有人带着美容院推荐的、连成分都未标明的护肤品来看医生，“上面即使印有妆字号、药字号都是模糊的，实际上是三无产品。有些人为了漂亮，也敢用！”

一些患者是什么样的“三无”产品都敢用；另一些是皮肤反复过敏的患者，什么产品都不敢用。

李霞告诉记者，很多皮肤过敏的患者，因为害怕使用护肤品会过敏啥产品也不用，这也会导致过敏反复发生，“皮肤屏障损伤后很难自行修复，如果任何保湿产品都不用，会导致损伤延续甚至加重，带来更长时间的反复过敏症状。”

皮肤屏障受损人群还有一个显著的特点，他们的面部经常会出现灼热感。有人认为，可以通过在脸上喷洒矿泉水喷雾缓解灼热感。但实际上，李霞告诉记者，喷水后，如果不使用皮肤屏障修复产品，反而会导致皮肤自身的水分快速自然蒸发，皮肤角质层裂隙变得更大，灼热、脱屑现象更严重。

近年来，随着美容院自制产品和各类所谓“网红”护肤品、明星直播带量护肤品的畅销，到医院就诊的患者中患“激素依赖性皮炎”的人数有较为明显地增加。“很多具有美白功效的产品，里面加了香精、激素等成分，会刺激皮肤，让你短时‘容光焕发’，但时间长了就会损伤皮肤屏障，让你的皮肤变成问题皮肤。”李霞建议，那些出现过敏、激素依赖症状的患者，应尽快到医院就诊，而不是在美容院、化妆品皮肤测试柜台寻求解决方案。(记者 王烨捷)