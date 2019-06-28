“原水”运动背后的焦虑和炒作

近年来，“原水”运动已经成为一场全球性的运动，人们开始寻找自己能利用的天然水源，一些热心人列出并绘制了世界各地成千上万的天然水井和泉水供人们饮用。而一些初创科技公司更引领了一股奇怪的热潮：一瓶瓶未经处理的泉水被以约275元人民币的单价出售。人类饮水似乎又迎来一场“新革命”。

原水，顾名思义就是指未经人工处理的纯天然水源。那喝“原水”究竟是进步还是倒退呢？在支持者看来，“原水”才是“真正的水”——来自于大自然，纯天然无污染。而喝“原水”也被认为是最接近于人类祖先的生活方式之一。诚然，作为一种“古法饮食”，喝“原水”具有一定科学证据支持，在一些特殊环境下产生的天然水，可能会对身体有益。然而，“原水”真的一尘不染吗？实则未必。“原水”中会含有一定有益菌类，但有害菌类可能会更多。而且，所谓喝“原水”是最接近人类祖先的生活方式，实则也是忽略或掩盖了当时生产力水平低的事实，当时的“我们”不得不喝。但在今天，“我们”已经有了丰富的净化手段，去掉天然水中的有害细菌和杂质，来保障我们的饮水安全。

“原水”之所以有市场，更多是源于人们对现代水质的关切，而这背后是对环保的焦虑。因此，我们要正视这样的呼声，但也要明白，回归自然并不是“回到过去”，寻求一条科学的人与自然和谐发展之路，期待着“进步”而不是“倒退”。此外，政府也要加强相应的宣传与管理，让人们意识到那些未经处理的水的危险。同时也要加强监管，不让那些打着噱头，贩卖焦虑的“原水”生产商有机可乘。 （陈文杰）