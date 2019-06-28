“药师在线”为执业药师考生保驾护航

日前，中国健康传媒集团与国家开放大学签署战略合作协议，双方将充分发挥各自的优势，重点面向医学、药学、护理、食品安全等大健康领域从业人员开展教育培训。其中令人关注的一项合作是，双方将共同探索大健康领域非学历教育与学历教育相互促进、融通发展的形式和途径。

今年3月，国家药品监管局、人力资源和社会保障部联合印发《执业药师职业资格制度规定》《执业药师职业资格考试实施办法》，提高了执业药师学历准入门槛，将最低学历要求从中专调整为大专。该要求自2021年开始执行。

那么，如何让零售药店领域广大的中专学历从业人员掌握更多专业知识、提升学历水平，圆执业药师之梦呢？中国健康传媒集团旗下天创科技信息技术有限公司的专业教育培训平台“药师在线”，将与国家开放大学合作开展“学历提升+执业药师考前培训”项目，旨在让广大从业人员通过学习提升学历的同时，也学习执业药师考试的内容，最终通过考试。此举不仅可以帮助他们获得大专学历，还能帮助他们考取执业药师资格证。

“药师在线”一直致力于国家执业药师资格考试培训，为考生提供专业、科学的在线课程、智能题库等考试辅导内容；并拥有中国健康传媒集团中国医药科技出版社有限公司的独家执业药师大纲和指南出版资源，为“药师在线”课程产品的权威性、准确性提供了极大保障。自2014年上线以来，“药师在线”为数以百万计的考生提供专业考前辅导，深受学员认可和好评。那么，“药师在线”具体提供哪些专业的服务内容呢？

专业课程设置

“药师在线”拥有来自全国近10所医药高校的权威师资团队，如西安交通大学药学院、成都中医药大学、首都医科大学、暨南大学、山东大学、天津中医药大学等院校的优秀师资，团队中的专家学者拥有丰富的一线教学经验以及严谨的治学态度。从2019年开始，“药师在线”为报考学员提供两套师资课程，除了“学院派”师资课程，还从市场上邀请受学员喜爱和认可的培训讲师录制课程，让学员可以根据自身情况和喜好选择课程，提升复习效果。

根据执业药师考生各自不同学历水平和工作经历情况，“药师在线”专门开发了适合不同层次考生的课程及题库产品，从而给予考生更多的选择。对于基础薄弱的学员，可以选择全面系统讲解的高级精品班，视频学习后配有课后练习题，学员可以通过做练习题巩固知识点；对于需要大量试题进行练习的学员，可以选择药考金题库，题库中有近5万道试题供学员练习；对于因工作繁忙导致无法保证一年内全部通过考试的学员，可以选择提供当年考试成绩不通过科目免费重学的畅学无忧班；对于想在最后临考阶段掌握核心考点快速提高复习效果的学员，可以选择“药师在线”独家快速提高班，不过的科目可以重学还可以退款，真正解除学员的后顾之忧。

除此之外，“药师在线”还开展了多场线上直播课程，如2019年执业药师备考指导、2019通关练习直播课、2019在线竞赛等，课上学员与老师实时互动，老师为学员及时解答疑问。

对于《执业药师职业资格制度规定》和《执业药师职业资格考试实施办法》的发布，提高执业药师报名条件至大专学历和考试成绩4年滚动有效，以及2020年执业药师大纲和指南改版征求意见稿等，“药师在线”团队第一时间关注，并进行内部讨论，在完善2019年课程的同时，积极做好迎接2020年改版后的复习备考策略，优化并开发新的课程产品，以适应新形势下执业药师教育培训任务。

权威备考资讯

iyaoshi是“药师在线”官方微信公众号，是为药师相关人员提供执业药师考前、考中、考后资讯的自媒体。截至目前，其粉丝数为40万人。该公众号每天晚8点定时发布信息，主要包括执业药师实时政策、资讯，专业备考内容，公众用药知识、科普养生文章等，根据“药师在线”培训需要，还会配合推广课程、线上线下直播课宣传等活动。

此外，“药师在线”还选择业内的热点话题做头条文章，如与执业药师相关的重大新闻、考试政策等。根据考生的复习需求，查找与执业药师相关的新鲜资讯，从而确定适合的选题进行发送，如执业药师各科核心考点分布、考试分值分布、复习技巧等。在重要的执业药师考试时间点到来时，“执业药师”微信公众号工作人员时刻查看有关权威网站的消息，提前做好准备，确保有新闻发布后能迅速做出反应。比如在国家药监局执业药师资格认证中心发布2019年《药事管理与法规》考试大纲时，“药师在线”是全网第一个及时发布消息的微信公众号，保证了内容传达的及时性与准确性。

“药师在线”举办的活动，不仅给予用户很好的体验，还增加了用户的黏度，提升了“药师在线”的影响力。今年，“药师在线”已举办了7次活动，包括元旦活动、指南宣传活动、双证执业药师活动、高级精品班宣传活动、新春抽奖活动、猜中药灯谜活动、“药师在线”5周年庆活动。

布局全国市场

“药师在线”在全国各省（区、市）拥有近百家合作机构，2019年第一季度在全国各地举办了200多场线下免费公开课。目前，在广东省、山东省、福建省药品监管局的大力支持下，天创科技已在上述地区举办了药品零售企业执业药师人才培养启动大会，取得了较好的社会反响。应业内呼吁，天创科技今年还将陆续在江西等省份举办此类培训模式的启动会议，以此助力各地执业药师规范管理，提高执业药师用药指导服务水平。

此外，“药师在线”将发展线下经销商作为企业发展的重要环节，将产品和服务提供给更多的客户，扩大品牌市场，为企业带来更多的价值。线下经销商从售前、售中、售后和二次销售四个层面为客户提供全方位的服务，保障消费者的合法权益，通过贴心的服务赢得消费者对天创科技在线教育品牌的认同。

“药师在线”每年通过不同形式的公开课，聘请知名讲师到现场给学员授课，从而让考生对考试政策、考试形式、考试内容有整体了解。现场授课对授课教师的课程效果、专业程度也是一次考评，从而让考生对后期参加学习的持续性以及对企业后续的服务能力做出考量，增强考生的体验感。

“药师在线”每年和经销商共同举办线下面授课程的模式极大地提高了考生的学习效率，通过授课现场的教学了解考生的听课状态和理解程度，进一步调整授课方案，最大限度地让考生学有所得，从而提高考试通过率。

贴心售后服务

提供优质售后服务是“药师在线”的不断追求。其客服团队一直以来本着人性化的态度处理与学员的关系，和学员做朋友，竭尽所能解决学员的问题。

“药师在线”客服人员每天从早8点工作到晚上12点，旨在为学员提供贴心的优质服务。今年年初，一名快速提高班的学员联系到客服人员，表明在2018年10月执业药师考试期间因家里老人重病，无法参加考试。因快速提高班协议明确写明缺考、弃考、作弊等情况无法申请后续保障服务的开课或退款业务，该学员联系到客服人员想申请继续听课，备战执业药师资格考试。对该学员的特殊情况，“药师在线”团队经过研究为其继续开通第二年的课程，鼓励其继续学习，并额外申请了一套考试相关图书寄给她，希望她可以一次性顺利通过考试。

2018年6月，为回馈学员对“药师在线”的支持与肯定，“药师在线”特别推出了一款在线电子试卷，并在推广阶段采用了低折扣促销手段，一时间到“药师在线”天猫店购买电子试卷的学员激增，一天销售5000多笔。订单激增导致天猫店自动发货系统半瘫痪，客服人员主动承担了人工发货的责任，一直奋战到凌晨4点才处理完全部发货订单，其间还不停地安抚学员的情绪，跟学员解释问题产生的原因，并积极协调发货。该活动效果超出想象，也得到了学员超高口碑评价。

“药师在线”已陪伴执业药师考生走过5个春秋，并获得了学员们的充分肯定。未来，“药师在线”将继续秉持“提升药师价值，呵护公众健康”的使命，开展更多药师教育培训项目，打造药学生态圈，为提升我国执业药师水平，促进执业药师制度的完善而努力。

（牟瑞辰、徐响晴、王建军、吕舜楠撰写，黄坤整理）