营口举办“优化营商环境、助推民营经济”恳谈会
6月26号上午,由营口市西市区和辽宁（营口）沿海产业基地（简称沿海产业基地）共同主办的“优化营商环境、助推民营经济”恳谈会在营口举行，会议旨在宣传推介西市区及沿海产业基地的营商环境和招商项目，邀请各地企业家与区政府一道为其属地经济发展共谋良策。恳谈会上，西市区相关领导就如何打造优质营商环境时提出：西市区、沿海产业基地将打造政策最优、服务最好、成本最低、办事最快的营商环境。
现场签约
会上，西市区和产业基地管委会领导就发展规划、产业发展和资源优势等方面进行了专题推介，并分别与沈阳中实投资管理有限公司、华君置业集团有限公司、湛江市亿联商贸有限公司、北美绿色纸浆有限公司等企业举行签约仪式，集体签约10项，总投资超过130亿元，这些项目的实施将为西市区和沿海产业基地的经济快速发展注入了新的动力。
据悉，在优化营商环境建设中，西市区和沿海产业基地提出了“人人都是营商环境”的理念，调动每个人、每个部门的积极性，真正将这句话落实到位。下一步，西市区和沿海产业基地将着眼未来发展趋势，合理布局总部经济区的功能设置，聚集现代化元素，高标准建设现代制造业、现代物流业、金融业、商贸服务业等总部经济，为城市发展注入新的发展动能。
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