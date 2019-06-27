健康工程组委会携手中粮农业生态谷助力食品安全

26日，由中国经济改革研究基金会健康工程组委会和中粮集团健康科技园共同举办的“首届全国‘一县一品’健康产业技术创新发展交流会”在中粮农业生态谷举行。据了解，来自河南、新疆、内蒙、山西、河北、广东等地的特色健康产业县级领导和当地龙头企业代表260多人共聚一堂，探讨如何从源头着手，运用工程技术，发挥健康工程组委会公益平台和中粮健康科技园的赋能优势，为百姓餐桌提供健康、放心的食品。

活动现场

本次会议力求为全国“一县一品”建设提供产业协同、创新发展新思路，提高种植养殖等农产品质量，从源头上保障人民群众食品安全。出席活动的嘉宾聚焦食品安全问题，共同探讨“政企联动、三方合作”的发展方式，助力“一县一品”建设。

会上，地方政府、中国经济改革研究基金会健康工程组委会、中粮农业生态谷三方共同签署战略合作协议，携手共建大健康产业生态圈。据了解，以本次战略合作为契机，中国经济改革研究基金会健康工程组委会与中粮农业生态谷在现代农业、健康食品等方面展开深度合作。未来，双方将在大田作物，大棚蔬菜等种植业和全面实施无抗养殖、以及拓展中草药种植基地等方面发力，助力我国食品安全建设朝着“健康、创新、生态、共享”的方向发展。

据悉，健康工程组委会是由中国经济改革研究基金会于2018年1月8日批准设立的健康工程专项基金管理委员会发起成立的公益活动平台，平台成立以来坚持“强基础、搭平台、重引导”的原则，着力提升全民健康水平，务实开展“健康工程”公益活动。

中粮农业生态谷是北京市与中粮集团签订的战略合作项目，将依托中粮集团强大的全产业链、全服务链优势，为全国 “一县一品”建设赋能。在中粮农业生态谷内，以中粮健康科技园为核心集合先进健康产业集群，为前沿健康食品科技打造新物种研发的实验室；中粮智慧农场将为其提供落地场景，着力打造全国先进农产品产业示范区和对外展示的窗口。（韩雅菘）