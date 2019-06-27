那些连累心脏的“小病”

编者的话：心乃“器官之首”，与全身有着千丝万缕的联系，它没日没夜地“供养”着身体各组织器官，却常常因它们的不健康受到拖累。在接受《生命时报》记者采访时，北京安贞医院健康管理中心副主任、心内科主任医师芦燕玲表示，很多疾病都会影响心脏健康，在医生眼中，这些病没有大小之分，但大众往往只看到糖尿病、高血压这些“严重”的，对一些小毛病置之不理，时间久了也会给心脏带来大麻烦。

受访专家：北京安贞医院健康管理中心副主任、心内科主任医师 芦燕玲

本报记者 徐文婷

脾气急，心率血压飙升

《水浒传》中，宋江私放高俅，气死林冲；《三国演义》中，诸葛亮三气周瑜，致其30多岁就命归黄泉；《岳飞传》中，岳飞帐下的抗金名将牛皋（gāo）气死金兀术……且不论小说情节是否有据可考，这些故事都充分反映了生气确实会诱发猝死。北京安贞医院健康管理中心副主任、心内科主任医师芦燕玲告诉记者，现实生活中，不良情绪诱发心脏病的例子不少，公交车上年轻人没给老人让座，致其气急心梗……

芦燕玲解释说，当人情绪激动时，激素水平会发生改变，最直接的反应就是血压上升。此外，情绪不好的人容易失眠，会对心脏产生长期不良影响。“相对于过激情绪立刻会引起症状，过度悲伤等看起来‘平静’的不良情绪也会影响心脏。临床上常会看到这种现象，家中如果有人去世，十天八天后老伴儿很有可能心脏病发作。”2015年，美国心脏学会科学会议上发表研究显示，创伤性生活事件会让中老年女性心脏病发作风险上升七成。今年发表在《英国医学杂志》上的一项研究，对瑞典国家登记系统中被诊断为应激相关障碍的14万名患者进行了为期7年的随访，发现与未患病的同胞相比，有应激相关障碍的患者在确诊后1年内，患心血管疾病的风险高64%；应激患者有患缺血性心脏病、脑血管疾病、高血压等疾病的危险。

芦燕玲建议，脾气急、点火就着的，有点事就生闷气、瞎琢磨的，家中发生重大变故的人，尤其要注意坏情绪对心脏的影响，若出现不适症状，要及时就医。“七情六欲人人都有，受到坏情绪影响时要尽量保持乐观心态。”2018年，美国西北大学和哈佛大学共同完成的研究发现，心态积极、有明确生活目标者，心脏病死亡风险比平均水平低38%。这是因为，乐观心态可降低压力和焦虑激素水平，进而降低心率和血压，减轻心脏负担。▲