七个月学习自己吃饭
樊 珏
很多父母常常对孩子说的话就是“要好好吃饭”，但有些孩子不好好吃饭的“坏习惯”，很可能是从小埋下的“祸根”。
从行为认知角度看，吃饭其实是一种探索食物的过程，宝宝可以通过眼睛看、手抓握、嘴巴嚼来了解不同食物的颜色、形状和味道。自主进食的宝贝得到训练越多，自然精细动作发育越好，手口眼动作越协调。而有些父母，却忽略了宝宝对食物的敏感期，经常看到两三岁的宝宝还在被喂饭，失去了在这个过程中探索学习的机会。
饿了要吃饭是人类最基本的能力，自己吃饭就是在成长过程中必须慢慢掌握的技能。自己吃饭的宝宝，能够决定吃什么、吃多少和吃的快慢，有利于建立对食物的积极态度，帮助养成良好的吃饭习惯。长时间给孩子喂饭，容易使孩子养成依赖心理，缺乏独立性，不利于他们的健康成长。
既然喂饭弊端很多，我们该如何培养婴幼儿自主进食的好习惯呢？这得先了解他们的发育规律（见图表）。
从婴幼儿的发育规律可以看出，7~9月龄开始就可以逐步锻炼宝宝自主进食了，这个过程学问可不少。
1.添加辅食时要给宝宝准备专用餐桌椅。坐在自己的专属餐椅中，有利于宝宝模仿大人吃饭，培养按时进餐的好习惯。
2.保持耐心，给予鼓励。宝宝学习新的本领需要循序渐进，反复尝试。如果家长图省事儿，或者因为宝宝吃饭弄脏衣服而有所指责，那么他的积极性就会被打压。当宝宝吃得脏乱慢时，请收起你的脾气，微笑鼓励孩子。大人的鼓励越多，宝宝学得越快。所以忍不住喂饭的家长们，务必要管住自己的手。
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