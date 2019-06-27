河北：聚焦贫困人口慢病患者 做好“4+6”慢病签约服务

记者从河北省卫健委了解到，今年河北省聚焦贫困人口慢病患者，以重履约、重质量、重群众感受度为核心，加强对高血压、糖尿病、结核病等慢性病贫困患者的规范管理，重点做好“4+6”慢病签约服务。

据了解，“4+6”慢病签约服务中的“4”是指要做好原发性高血压、2型糖尿病、肺结核、严重精神障碍四种慢性病患者的规范化管理，做好随访评估、健康管理、适时转诊等工作。通过规范管理降低这四类慢病患者并发症发生的几率和防止因病返贫现象的发生。“6”是指为患有脑血管病、冠心病、慢阻肺、类风湿关节炎、骨关节炎、重型老年慢性支气管炎等6种主要慢病患者发放国家统一制发的健康教育处方，结合6种主要慢病患者文化水平、接受能力，帮助其做好健康生活方式指导工作，并每年安排一次随访。

此外，河北还实施公共卫生保障专项行动。加强和规范贫困地区传染病疫情监测报告和调查处置，针对重点人群、重点疾病开展监测和防治。（记者秦婧）