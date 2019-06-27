中国儿童安全教育文化百人论坛在京举行

孩子在成长过程中，安全隐患如影随形。近日，由中国医学救援协会科普分会、北京市应急救援协会联合支持，北京应急邦科技发展有限公司主办的主题为“守护儿童成长，用安全传递爱”——“首届中国儿童安全教育文化百人论坛暨邦童·彩虹伞儿童安全守护2025行动计划启动仪式”在北京举行。

会议现场

国家教育部政策法规司原副司长张文、北京市民族教育学会会长陈宏、中国医学救援协会科普分会执行会长王家起、中国医学救援协会科普分会秘书长、北京应急邦科技发展有限公司副董事长兼总裁李宇歌以及中国医师协会健康传播专业委员会委员贾大成等嘉宾参加了本次会议并围绕“推动中国儿童安全教育文化”这一主题展开了交流与讨论。本次活动包括嘉宾致辞、主旨报告、圆桌会议、项目启动仪式等多个环节。

儿童的安全问题不容忽视。会上，关于“如何加强儿童安全教育”这一问题，陈宏在致辞中提出以下三点建议：第一，通过全社会共同努力，把儿童安全教育纳入教育督导范围，这项工作就会有坚实的保障；第二，需培养儿童安全教育示范学校，通过典型引路推动广泛深入发展；第三，需加强儿童安全教育科研工作。

在主旨报告环节，儿童应急安全及教育各领域专家从学校儿童安全教育的体系化与标准化、儿童意外伤害防范与现场急救常识儿童综合实践活动等多个方面，深入解读了儿童安全教育普及与推广的重要意义。

此外，为推动儿童安全教育的普及，为提升全社会对于儿童安全成长的关注，此次活动的主办方北京应急邦科技发展有限公司还启动“邦童·彩虹伞2025行动计划”。

据悉，基于目前中国儿童意外伤害的发生原因、安全教育传播的困境、儿童健康成长中的问题，“邦童·彩虹伞”布局五大“守护行动”，分别为“儿童居家安全守护行动”、“彩虹园丁安全守护行动”、“儿童家庭急救科普行动”、“儿童视力安全守护行动”和“儿童性教育守护行动”。致力于在2025年之前，通过公益讲座、亲子课程、线上家长课程、安全导师职业培训等不同形式，联动与儿童生活、学习、成长有关的力量，传播和推动儿童安全教育。在普及儿童安全知识的同时，也推动儿童安全用具、教具的广泛应用，通过儿童安全产品的推广，将安全生活理念和生活方式带给更多的人。（蔡熊更）