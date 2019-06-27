新设备可通过血液快速确诊阿尔茨海默病
新加坡国立大学一个科研团队在新一期英国《自然·通讯》杂志上报告，他们研发出一套检测系统，通过检测血液样本即可快速确诊阿尔茨海默病。
阿尔茨海默病通常到晚期才被发现，早期发现和干预对提升该病治疗效果有重要意义。新加坡国立大学下属医疗健康创新与科技研究院副教授邵惠琳领衔的团队发明的这个名为Apex的系统，临床试验证明可以早在患者还没出现明显临床症状时就发现病情。
目前，诊断阿尔茨海默病最准确可靠的方法是让患者接受脑部数字正电子发射断层成像（PET）扫描，需要依赖复杂的检测设备。而Apex测试费用只需30美元，仅为扫描价格的1％，且操作简单，结果可在一小时内出炉。这一新检测系统将对现有阿尔茨海默病诊断和管理体系提供强大和有效的辅助作用。
阿尔茨海默病的一个重要特征是患者大脑中贝塔淀粉样蛋白出现异常蓄积导致脑细胞受损。这种蛋白质会被释放到血液中进入循环系统。Apex检测系统利用传感器上的数以百万计的纳米孔捕捉血液中可能存在的这种蛋白质，一旦捕捉到就会发出红色信号。感应器捕捉到的这种蛋白质越多，红色信号就越强，代表病情越为严重。
该团队招募了84名志愿者进行临床试验，其中包括已确诊的阿尔茨海默病患者、轻度认知障碍患者、其他类型神经退行性疾病患者以及身体健康者等。PET扫描和Apex系统血液测试对比结果显示，Apex能准确识别阿尔茨海默病和认知障碍患者，并能将他们与健康人及其他神经退行性疾病患者区分开来，准确程度与PET扫描相当。（记者蔡蜀亚）
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