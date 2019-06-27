母鸡晒“日光浴” 鸡蛋维生素D含量高
维生素D有益人体骨骼和肌肉健康，缺乏维生素D会增加患佝偻病和骨质疏松症等疾病的风险，而鸡蛋是维生素D的天然来源。如何让鸡蛋含有更多维生素D？德国研究人员提出了一个新方法：让母鸡多晒“日光浴”。
多晒太阳有助人体产生维生素D，但要满足人体所需，有时还需通过食用鱼或鸡蛋等食物来补充更多维生素D。为此，德国哈雷－维滕贝格大学研究人员希望寻找到一种在食物中增加维生素D的方法，并选择鸡蛋为研究对象。
为刺激母鸡体内产生维生素D，进而增加鸡蛋中维生素D的含量，研究人员在鸡舍中使用了人工“日光浴”——紫外线灯。在每天6小时的紫外线照射下，鸡蛋中的维生素D含量仅在3周后就增加了3到4倍，不过在接下来几周内，这个数值没有进一步增加。
研究还发现，额外增加的紫外线光照并没有给母鸡带来任何明显问题，它们既没有避开紫外线灯周围区域，也没有出现任何特殊行为。
研究人员说，实验表明这种让母鸡晒“日光浴”的方法可以在普通鸡舍中实施。相关研究结果已发表在美国《家禽科学》杂志上。
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