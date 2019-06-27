据法国《ELLE》杂志报道，清洁面部的时间会影响护肤效果和肤质。文章指出，皮肤表皮在白天和夜晚会发挥两种不同的功能。白天，皮肤表皮将构建防御体系，形成对抗外部刺激的保护牌，而当夜幕降临，表皮会启动再生功能用以修复白天造成的伤害。

文章援引美国PureWow公司的研究指出，皮肤表皮的修复功能与人的身体机能一样，会受到昼夜节律的影响，一旦光线变暗，细胞就会开始再生过程，此时如果皮肤得不到及时清洁，皮肤上附着的物质将会侵蚀皮肤，阻止细胞修复功能的进行，因此，在太阳落山的时候应尽快完成皮肤清洁。

对此，西班牙巴塞罗那基因组调控中心的研究也予以印证，并指出，在天黑时尽快清洁皮肤这种做法能有效对抗皮肤的过早衰老。（胡珍）