4岁女童遭“噬肉菌”侵袭 3次手术后暂无生命危险
4岁女童右侧大腿内侧冒出一个小红疙瘩，抓挠后一夜间变得红肿乌紫，最终被确诊感染“噬肉菌”。在武汉儿童医院接受了3次手术后，目前暂时脱离生命危险。
4岁女童雯雯(化名)家住青山，20多天前，雯雯连续发烧4天后，身上起了一些红疹。6月5日晚上，妈妈发现雯雯右侧大腿内侧冒出一个小红疙瘩，以为是蚊子叮咬，并没有在意。次日一早，雯雯不仅高烧至39度，右侧大腿更是粗了一圈，红肿的地方变黑，同时还出现大片乌紫色，父母这才急忙抱着孩子前去武汉儿童医院就诊。
该院骨科主任医师沈先涛判断，患儿精神萎靡，患处表面上看红肿黑紫，极可能为坏死性筋膜炎，推测局部皮下组织已完全坏死，随时都有感染扩散导致严重感染性休克死亡的危险，建议立即安排超声检查及核磁共振检查后实施病灶部位切开引流手术。
术中证实了医生的判断。经过手术清创和对症抗感染治疗，患儿病情已有所控制，暂时脱离生命危险。目前，雯雯已经做了三次清创，后期还需进行多次清创手术。
沈先涛解释，“噬肉菌”感染常被称作坏死性筋膜炎，是一种以皮下脂肪和筋膜组织坏死为特征的感染，该病起病急、进展快、病情凶险，早期局部体征常较隐匿而不引起患者注意，如果不及时清除，病灶会继续扩大，短时间内就会发展为中毒性休克，多器官功能衰竭甚至死亡。
经过细菌培养，在雯雯的血液和分泌物中，揪出了肇事的主要细菌铜绿假单胞菌。专家解释，这种细菌在环境中广泛存在，当身体免疫力低下时，细菌容易混合进血液引起菌血症，最终在身体某处落点，引发红肿表象。
沈先涛介绍，坏死性筋膜炎在儿童中并不罕见，武汉儿童医院骨科一年接诊不下10余例。他提醒，夏季蚊虫活动频繁，儿童被叮咬后出现水疱，或者皮肤出现破损，家长在保证患处清洁的前提下，要实时观察孩子状态，一旦出现红肿、触及疼痛甚至发热，以及全身皮疹时，应及时就医，以免因耽误病情导致严重问题。(薛源)
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