爱情激素为何有戒毒功效
中国医学科学院药用植物研究所研究员 郭伽
澳大利亚悉尼大学多年研究毒品滥用的学者麦格雷戈发现，毒品成瘾的标志是吸毒者对人际交往的兴趣减弱和痴迷于寻求各种成瘾的物质。如果能将吸毒者的头脑从药物追逐模式重新转回到社交模式，是否可能使他们把毒瘾戒掉？
催产素是由脑垂体后叶分泌的寡肽激素。在恋爱和性高潮期间，男女的头脑都会分泌大量的催产素，因此，它又被称为爱情激素。爱情激素是人体自然释放出来的物质，又是增强人际关系的纽带。麦格雷戈决定用注射爱情激素来帮助吸毒者恢复他们的正常社会行为。
经过近10年的研究，他的这个设想终于获得成功。首先，他试着用爱情激素给对甲基苯丙胺（冰毒）严重成瘾的大白鼠进行注射。令他感到惊奇的是，经过爱情激素治疗的大白鼠都对冰毒失去了兴趣。其他的研究组也发现，爱情激素能减少大白鼠对可卡因和海洛因的自动服食。
为了试验用爱情激素治疗成瘾者对酒精、可卡因、海洛因、处方类阿片药、大麻和烟碱（尼古丁）的依赖，美国的研究人员进行了几个小型的临床试验。出于安全方面的考虑，还要让爱情激素进入人的头脑里，研究人员把爱情激素喷涂在吸毒者的鼻子上。但目前结果都令人失望。进入鼻内的爱情激素仅仅能轻微缓解吸毒者对毒品的渴求。这可能是因为分子量大的爱情激素难以通过血脑屏障，同时在循环过程中容易分解的缘故。
为了解决这个问题，麦格雷戈和化学家卡西欧合作开发小到能通过血脑屏障的爱情激素模仿物，他们选用三个小分子来合成爱情激素的模仿物，但遇到了困难。
随后他们又尝试分别用两个小分子对大白鼠进行注射后，也没有观察到大白鼠有任何变化。但是，当他们用第三个小分子注射后，大白鼠变得更喜欢群居，喜欢和其他的大白鼠待在一起，甚至拥抱。这是他们从未看到过的现象。查看大白鼠头脑里发生的变化后发现，这个小分子能强烈地激活大白鼠头脑里两个分泌爱情激素的区域，进而大量地分泌爱情激素。麦格雷戈把这个小分子命名为合成的爱情激素类似物1（SOC-1）。
自那时起，他们就用爱情激素类似物1对冰毒成瘾的大白鼠、沉迷于可卡因的恒河猴和有酗酒习惯的狒狒进行试验。这些试验的结果简直完美得令人感到不可思议。例如，大白鼠服食冰毒的动机下降超过85%，而恒河猴自己服食可卡因的兴趣下降90%。更令他们印象深刻的是，SOC-1能防止旧病复发。在强制戒毒后，恢复吸毒是吸毒者康复的最大障碍。这些试验研究证明，SOC-1的戒毒作用具有持久性。
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