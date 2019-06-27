想要孩子多运动睡得香 家长这么做

北京协和医院儿科 王薇

近日，WHO（世界卫生组织）首次发布5岁以下儿童身体活动、久坐行为和睡眠指南。该指南指出，5岁以下儿童尽量少坐在电子屏幕前，或被限制在婴儿车和座位上，有更好的睡眠，有更多玩耍的时间，才能更健康地成长。

就算是一名经验丰富的二孩妈妈，很多时候也不知道孩子的一些行为是否影响健康：孩子精力过于旺盛，总是晚睡早起，会影响生长发育吗？孩子睡了很长时间，会睡“傻”么？为啥孩子不睡午觉呢？

幼儿期（5岁以下）是身体和认知快速发展的时期，也是孩子习惯形成和家庭生活习惯易于改变和适应的时期。早期形成的生活行为方式，甚至可以影响整个生命过程中的身体活动水平和模式。积极的活动可以促进孩子运动技能的发展和对周围环境的探索。为了宝宝的健康茁壮成长，并养成良好的习惯，在保持充足睡眠的同时，用更多中高强度的体育活动取代有节制的看屏幕时间或久坐。

需要注意的是，该指南没有特别提出针对残疾或慢性病儿童的建议。尽管这些建议可能也适用于残疾或慢性病儿童，但家长和照护者还是应向专业人员，如医生或老师，寻求专业的帮助。

宝宝最好不要长时间坐着

在生命的头五年遵从指南中的建议，将有助于儿童的运动和认知发育以及终身健康。

1岁以下：每天多次以多种方式进行身体活动，特别是通过互动式的游戏。婴儿不会走之前，在手推童车/婴儿车、高脚椅或缚在看护者的背上的时间，每次不超过1小时。坐着时，尽量少看电子屏幕。看护人应与宝宝一起阅读和讲故事。

1岁～2岁：在各种强度的身体活动中花费至少180分钟，包括中等到剧烈强度的身体活动。受限时间每次不超过1小时（例如在手推童车/婴儿车、高脚椅或缚在看护者的背上），不要长时间坐着。对于1岁儿童，不建议久坐不动，看屏幕时间也不要超过1小时（如看电视或视频，玩电脑游戏）。两岁以上的儿童久坐不动，看屏幕时间不应超过1小时。

3岁～4岁：在各种强度的身体活动中花费至少180分钟，其中至少包括60分钟的中等到剧烈强度身体活动。受限时间每次不超过1小时（例如在手推童车/婴儿车中），也不可长时间坐着。久坐不动的屏幕时间不应超过1小时。

宝宝每天睡多久比较好

宝宝保持良好而足够时间的睡眠，好处多多。高质量的睡眠与认知发展和情绪调节密切相关。睡眠不够可能导致宝宝出现肥胖、发育受损、情绪变差等问题。而且，宝宝睡眠少，可能会有更多看屏幕的时间，增加身体各部位受伤的风险。下面是该指南中对0岁～4岁孩子建议的睡眠时间，供家长参考。

1岁以下：0～4个月大的宝宝要保持14小时～17小时睡眠；4～11个月大的宝宝要保持12小时～16小时的优质睡眠，包括打盹和午睡的时间。

1岁～2岁：保持11小时～14小时优质的睡眠，包括打盹、有规律睡眠和唤醒时间。

3岁～4岁：保持10小时～13小时的优质睡眠，包括打盹、有规律的睡眠和唤醒时间。