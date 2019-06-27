火箭军特色医学中心主任医师 甘乐文

近些年，老年人误吸逐年增多，日益受到重视。所谓误吸，是指口咽部异物(包括口咽部分泌物、食物、药物、反流的胃内物和病原微生物等)经声门进入下呼吸道的过程，口咽部异物主要有饮食物、胃食管反流的胃内容物和口咽部的分泌物。

老年人误吸的危害大，主要造成三个方面影响。一是由于异物进入了呼吸系统，而引起吸入性气管-支气管炎、吸入性肺炎、肺纤维化，并影响呼吸功能。二是因误吸带来明显的不适感而使老年人畏惧饮食，饮食逐渐或急剧减少，从而引起电解质紊乱、脱水、肾功能损害、营养不良等。三是受前面两方面因素的长期困扰而引起的焦虑、失眠、抑郁等神经精神异常。

发生误吸后的典型表现是：进食时呛咳、咳嗽，进食时或进食后出现喘息、胸闷、呼吸困难或其加重，如果出现恐惧进食或厌食、进食量较平常突然或逐渐减少、无其他原因的进行性消瘦，间接提示可能存在误吸。有研究者通过电视透视已经证实，明确存在误吸的老年人中，约有50%在发生误吸时无明显不适感，也叫隐性误吸。

不同身体状态和进食不同性状的食物时发生误吸的表现可能不同。平时身体状态良好时没有误吸的老年人，在受凉感冒或其他急性病时，可能会发生误吸；而平时已经有误吸表现的老年人，此时误吸发生频率会明显增加。在进食干性食物或稠糊状食物不发生误吸的老年人，在饮水、喝汤、喝牛奶等流质饮食时，可能会出现误吸；在小口缓慢进食时不发生误吸的老年人，但在着急大口快速进食时可能会出现误吸。

老年人由于牙齿脱落、咀嚼肌力减退而进食费力，由于吞咽等功能减退等而易产生误吸。常能见到这样的家属，他们为了老人容易咀嚼和消化而将蔬菜煮得过烂或炒得过熟，这种做法是错误的。因为这样蔬菜中的维生素就被破坏了。老年人如有牙口不好、咀嚼肌力弱时，宜进食偏软（甚至稠糊状）食物，菜类宜切成碎泥样，但不宜烧得过烂，以确保进食不费力且营养全面。（莫鹏）