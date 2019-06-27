提升环保自觉 崇尚绿色生活

绿色生活方式的塑造，需要在法律制度层面上推一把，把环保意识转化为社会共识和集体行动

正是在制度的推动下，在垃圾分类的实践过程中，相关理念才能成为人们的生活习惯、文明自觉，进而推动树立绿色风尚的标杆

微信朋友圈里，有人晒出厨房里一字排开的4只垃圾筒；办公室里，同事们因为“小龙虾壳算干垃圾还是湿垃圾”争得面红耳赤；家里面，小朋友把刚从学校学会的垃圾分类知识教给爷爷奶奶……将于7月1日起施行的《上海市生活垃圾管理条例》，成了上海市民的环保动员令，也映照着市民对绿色风尚的追求。

今天，践行绿色生活、实现垃圾减量、破解“垃圾围城”的城市困局，已经成为全社会的共识。一段时间以来，北京、上海、广州、深圳等超大城市先后就生活垃圾管理建章立制，通过督促引导，强化全流程分类、严格执法监管，让更多人行动起来。有专家称，垃圾分类进入了“强制时代”。让“垃圾分类，从我做起”由墙上的标语，变为法律之下的全社会集体行动，需要更加精细化的城市管理、市民的积极配合，同时也需要生活习惯、消费理念乃至相关行业商业模式的改变，从而形成全社会的环保合力。

绿色生活方式的塑造，需要在法律制度层面上推一把，把环保意识转化为社会共识和集体行动。垃圾分类的刚性制度和市民的环保意识本来就是相辅相成的，不可能等到环保意识完全成熟之后，再让相关措施落地。这次上海的《条例》公布后，很多市民拿出了复习考试的劲头，钻研起了各种垃圾分类的问题：用过的粽叶算干垃圾，还是湿垃圾？家里的宠物粪便算什么垃圾，要不要冲进马桶里？这一现象说明：正是在制度的推动下，在垃圾分类的实践过程中，相关理念才能成为人们的生活习惯、文明自觉，进而推动树立绿色风尚的标杆。

环保意识，最终要落实到人们的生活细节中。不可否认，突破生活的“舒适区”，告别长期以来养成的习惯，对谁都不轻松，但向前跨出一步，才能望到更远的风景。大家总是向往干净整洁的环境、期待成熟的垃圾分类制度，轮到自己实施时，才更深体会到细节的重要。小区的垃圾房改为定时定点开放，生活的节奏要匹配上垃圾房的开放时间；买菜时，带上帆布袋子，尽量不用塑料袋；出差时，带上便携式的洗漱用品……一些关乎环境保护的宏大命题，也与个人生活细节的改变有关。

对于一些商家来说，环保升级也是一次转型升级的契机。比如，有的地方立法规定，酒店不得主动提供一次性日用品；餐饮外卖，不得主动提供一次性餐具。对此，一些手机订餐平台表示：将推出“推荐无需餐具”功能，用户下单时，平台将不再默认提供餐具。对消费者来说，细节的变化，促使自己选择更绿色的生活方式，尽可能自备餐具，从源头减少垃圾产生；对商家来说，因为法律作出了硬性规定，促动经营主体在绿色包装、产品质量、价值赋能上下更大的功夫。减少的是一双一次性筷子、一根塑料吸管，多的却是商家与消费者之间关于绿色生活的默契。

习近平总书记强调，培养垃圾分类的好习惯，全社会人人动手，一起来为改善生活环境作努力，一起来为绿色发展、可持续发展作贡献。垃圾分类看似小事，却需要所有人的付出，也将改变几代人的生活方式。干净、整洁的环境背后，是城市的精细化管理和成熟的环保理念。只有人人行动起来，转变生活习惯和消费方式，才能让环保意识成为生活中那条细细的红线，推动绿色生活方式更加深入人心。

《 人民日报 》（ 2019年06月27日 09 版）