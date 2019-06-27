感染防控难度升级 医学院普及相关课程是关键

“尽管毕业进入医院后，医院会对临床医生进行感染预防与控制的培训，但在医院感染防控上仍显‘乏力’。建议我国医学生本科教育中，将感染预防和控制设为必修课。” 近日，在长沙召开的中华预防医学会第28次全国医院感染学术年会上，中华预防医学会医院感染控制分会主委、中南大学湘雅医院感染控制中心主任吴安华说。

医院感染（以下简称院感），既是公共卫生问题，也是极重要的临床问题。“我国院感管理工作已从粗放型向精细化、规范化转变。如之前国内清洁切开手术切口感染率曾高达3%左右，通过规范化管理，目前已下降至1%左右。同时，摸索出了诸多院感防控经验，发布了医院感染控制国家卫生标准22部。”吴安华介绍称。

不过，随着外科手术数量的攀升，大量介入性和创伤性诊疗技术的普遍应用，以及肿瘤放化疗、抗菌药物临床应用、糖皮质激素和免疫抑制剂应用的日益广泛，人类疾病谱发生了显著改变。“感染预防与控制、治疗”难度升级。而各医院感染防控学科梯队建设及地区区域发展的不平衡，让感染防控日益严峻。比如，以国家卫健委最新通报的顺德感染事件为例，就暗藏了医院感染管理工作上的缺失，对感染防控的敏感度低，感染管理不规范等问题。

吴安华认为，要从源头控制“感染”，就应加强医学生在本科阶段的“感染预防素养”。“现下，医学生从学校毕业到医院工作后，对感染预防既不知其然，也不知其所以然，加大了院内感染管理工作的难度。在医学课程中加强此方面学科建设，让医学生在本科教育中就能掌握感染预防与控制基本知识和理论，懂得基本操作，将大大提升我国院感防控能力与水准。”同时他也呼吁，对院感管理人员，应给予通畅的专业职称晋升渠道，有利于打造一支更优秀的院感防控专业队伍。（记者俞慧友 通讯员罗闻 吴红曼）