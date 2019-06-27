婴儿配方乳粉禁用 “进口奶源”等表述
昨日，国家市场监管总局官网发布，《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》正在中国政府法制信息网上征求意见，规定婴幼儿奶粉标签、说明书禁用“进口奶源”“源自国外牧场”“生态牧场”“进口原料”“原生态奶源”等模糊信息字样，也不得明示或者暗示具有益智、增加抵抗力等功能性表述。
《办法》规定，标签和说明书不得含有下列内容：涉及疾病预防、治疗功能；明示或者暗示具有益智、增加抵抗力或者免疫力、保护肠道等功能性表述；对于按照食品安全标准不应当在产品配方中含有或者使用的物质，以“不添加”“不含有”“零添加”等字样强调未使用或者不含有；虚假、夸大、违反科学原则或者绝对化的内容；原料来源使用“进口奶源”“源自国外牧场”“生态牧场”“进口原料”“原生态奶源”“无污染奶源”等模糊信息；与产品配方注册内容不一致的声称；使用婴儿和妇女的形象，“人乳化”“母乳化”或近似术语表述；其他不符合规定的情形。违反上述规定，最高可处3万元罚款。（记者 蔺丽爽）
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