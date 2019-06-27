截获毒品的背后是挽救家庭

在没有路灯的乡间小路上，一辆套牌汽车疯狂逃窜，周围还有几辆汽车前追后堵。套牌汽车被逼停后，缉毒警察王飞冲下车，上前按住了司机的双手。但司机仍然死命挣扎着，车辆突然窜了出去，侧翻进路旁的排水沟，王飞也被卷进了排水沟……这惊险的一幕，发生在北京市公安局禁毒总队侦查大队副大队长王飞指挥参与的一次缉毒行动中。从他平和的语气中，让人很难想象，那些惊心动魄的案件背后，很多次都蕴含了生与死的瞬间。

惊心抓捕

被毒贩开车卷入排水沟

“涉毒嫌疑人也会摸民警的规律，比如他们在交易时，往往会选择人员稀少、场地空旷的场所进行毒品交易，便于他们发现周围有没有警方设伏，交易的时间段也会选择深夜，凌晨三四点的时候。”王飞告诉北京青年报记者，2016年，他带队破获的吴某某运输贩卖毒品案中，吴某某最终就选择了在深夜进行交易。那一次抓捕行动，惊心动魄。

根据警方掌握的线索显示，吴某某长期从境外向北京走私、贩运大量毒品。“毒品案件讲究人赃并获，抓捕时机一定要准。”王飞表示，为了实现打击效果最大化，他们选择在吴某某跟上线进行交易时收网。

“这往往是最危险的时候，他们交易时警惕性最高，更容易产生暴力抗法。”王飞表示，那一次行动，他们根据前期掌握的线索，做了周密的部署。但在抓捕当天，仍然出现了让他们始料未及的情况——无论什么天气，都坚持骑电动车外出的吴某某，在那一次交易中，第一次选择了汽车出行，并且将交易地点也定在了行驶的车上。

王飞发现情况有变，立即调整抓捕方案，几辆汽车在确认吴某某与上线准备交易时，对吴某某所乘车辆进行堵截。“我们做了分工，有人去控制吴某某，有人控制前门、后门，我的任务是控制住司机。”王飞回忆道，在车辆行驶到一条乡间小路上时，吴某某的车辆被别停，民警立刻冲上前去。

“我当时已经控制住了司机的双手，但他还是想奋力一搏，双脚还是在猛踩油门。”突然，在司机的疯狂反抗下，车辆朝着左前方窜了出去，卷着王飞一起翻进了路旁的排水沟。“我在那一瞬间，大脑一片空白，好在那个排水沟比较深，车卡在上面，没有砸下来。”王飞说道。

“压到人了！压到人了！”同事们焦急的声音传进王飞的耳朵里。“他们也以为我被车砸在了下面，着急来救我。我当时心里特别暖。”王飞表示。

当天晚上，民警同时在四川对吴某某上线的其他人员实施抓捕，共抓获12人，缴获海洛因10公斤，毒资39万余元。

缉毒尖兵

抓捕与审讯都需要技巧

王飞2010年从刑警转岗从事缉毒工作，38岁的他，在经历过一次又一次案件后，积累了丰富的缉毒经验，如今他不仅是首都缉毒尖兵，更是北京市禁毒系统的教官。

“我会针对毒品案件中的突发状况和可能会出现的状况，分析给处理涉毒案件的一线民警，教他们在办案时如何保护自己和嫌疑人的安全。”王飞说，对于涉毒类案件，后期的审讯也十分关键，如何突破犯罪嫌疑人的逃避、侥幸心理，也是一门技巧。“禁毒工作是所有岗位里抓捕最有挑战性和艺术性的。不光抓捕要人赃并获，打击涉毒案件也讲究全链条打击，很多幕后老板自己都是不吸毒，不直接参与的。我不光要抓吸毒、贩毒的人，还要揪出背后的人。”

2017年年初，民警在一起普通的吸贩毒案件中，发现魏某某长期向北京贩卖毒品，并且通过贩毒变成了马仔多、渠道多、毒品种类多的“三多人员。”

鉴于魏某某的反侦察能力比较强，自己不碰毒，也不直接参与交易。针对这些特点，北京警方组成专案组围点断线、釜底抽薪，有计划、有目的地层层开展收网行动。从魏某某手底下的吸毒人员和马仔，逐渐向核心切入。

通过对这些人的持续打击，和与兄弟省市配合开展收网。在一年时间里，王飞带领专案组将魏某某从“三多人员”打成了“三无人员”，逼着他从幕后走到前台，亲自去交易。这就给对其实施抓捕创造了机会。

最终，在一次魏某某亲自参与交易的过程中，将其人赃并获。而这一年来，专案组共抓获32名吸毒人员，毒品7公斤，运毒车辆7部。彻底打掉了这一地区涉及北京、河北、广东、广西、四川五省的特大贩毒团伙。

两种风险

对手是亡命徒 金钱诱惑多

在前阵子热播的电视剧《破冰行动》中，唐旭饰演的蔡永强曾说，“干禁毒的，无非就是两种风险。一种是生命危险，因为对手都是一些拿命赌钱的亡命徒。第二个是诱惑的风险，走毒的来钱太容易了，为了保命他们会不惜血本地向我们砸钱。”对于这段话，王飞深有感触。

在一次抓捕吸毒人员的行动中，吸毒场所位于北京一个高档小区。“有一个吸毒人员过来跟我说领导我有事跟你聊聊，能不能找个人少的地方。我当时以为他要跟我反映其他线索，就答应了。”随后，王飞和另一名民警一起随着吸毒人员走进洗手间。“他就跟我说，只要你让我打一个电话，立马就有人给你拿30万现金，今天你就当没见过我，这点钱就当给兄弟们吃夜宵。”

“我当时很生气，我说你对着镜头，你再重说一遍。”王飞告诉北青报记者，在禁毒一线工作的民警，都面临着很多类似的诱惑。“但我知道，禁毒工作不光是表面上大家看到打掉一个涉毒团伙，截获一批毒品。背后，是挽救了多少个家庭。”

多年感受

禁毒工作不只是一个职业

2014年，王飞在一次抓吸毒人员行动中，对方是夫妻二人都吸毒，而他们的孩子只有一岁。走进吸毒人员家中，他们的家家徒四壁，环境脏乱差，毫无卫生条件可言。那个一岁小男孩，眼睛大大的，皮肤白白的，长得十分好看。但吃的是头天吃剩的方便面，手里拿着一个火腿肠。

“当时的那一幕对我特别震撼，我感觉毒品对于一个家庭来说，是毁灭性的。”王飞说道，因为夫妻二人没有亲戚，孩子需要人照顾，警方当时只带走了孩子的父亲。“那个小男孩虽然不太懂，但是他知道爸爸要走了，就在妈妈的怀里哭了起来。”瘾君子是没有心情和经历去顾及自己孩子的，那一幕在王飞的脑海里挥之不去，也让他从那以后，更加的痛恨毒品。在家人的支持下，王飞也更加坚定了自己从事禁毒工作的信念。

“没入行之前，我觉得禁毒工作只是一个职业；干了之后，我感觉它是一项事业。”王飞觉得，虽然经历过那么多危险，拒绝过那么多诱惑，但自己从没后悔选择禁毒工作。

王飞用“五个无”形容缉毒民警，就是“无形展现、无私奉献、无怨无悔、无上光荣、无名英雄”。（记者 叶婉）