【疫苗和接种】特殊禁忌证

什么是接种疫苗的特殊禁忌证？

特殊禁忌证是根据疫苗的性质，对某一种疫苗所规定的专门禁忌证，但对其他疫苗并不是禁忌证。不同疫苗的特殊禁忌证也有所不同。如怀孕初期不能接种风疹疫苗、腮腺炎疫苗等；有神经系统疾病史(包括有脑炎、抽风、癫痫、脊髓灰质炎等疾病和症状)的人，或在乙脑和脊髓灰质炎流行期间，不宜接种百白破疫苗；近1周内有过每天腹泻4次以上者，不宜服用脊髓灰质炎疫苗；患有湿疹等严重皮肤病的人，不宜接种卡介苗；有免疫功能低下或缺陷的人，不能接种减毒活疫苗。

预防接种的特殊禁忌证有哪些？

减毒活疫苗的禁忌证： 凡患有免疫缺陷病、白血病、淋巴瘤、恶性肿瘤以及应用皮质类固醇、烷化剂、抗代谢药物或放射治疗、脾切除而使免疫功能受到抑制者，均不能使用减毒活疫苗，否则可造成严重后果。减毒活疫苗也不要用于孕妇，即使对胎儿或孕妇不会引起异常反应的卡介苗和脊髓灰质炎疫苗，也要慎用。

接种前过敏试验证明为敏感者或处于传染期者，如结核菌素试验阳性者不宜接种卡介苗，锡克氏试验阴性者不需接种白喉疫苗。

常用疫苗的特殊禁忌证：如严重腹泻的患者，大便每天超过4次者，应在疾病康复2周后方可服用脊髓灰质炎疫苗；接种百白破疫苗后出现严重反应如虚脱、休克、体温≥40.5℃、抽搐或其他系统症状，下次则停用百白破疫苗，而仅注射白喉和破伤风类毒素。

（摘自《疫苗应用与安全问答》 中国医药科技出版社出版 刁连东 翟如芳 主编）