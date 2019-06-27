癫痫是慢性反复发作性短暂脑功能失调综合征，以脑神经元异常放电引起反复痫性发作为特征，是发作性意识丧失的常见病因。癫痫并非独立疾病，而是一组疾病或综合征。

在民间，人们习惯把癫痫病叫“羊羔风”“羊癫风”“猪婆风”等，都是根据对发作症状的直观认识起的名字。中医传统上把癫痫称作痫证或痫病。

国内外学者研究发现，癫痫存在家族聚集性。也就是说癫痫存在遗传倾向，不仅是原发性癫痫如此，继发性癫痫也是如此。国内通过对癫痫家系的调查发现：癫痫患者一级亲属患病率大约在1%～5%，患者亲属的患病率是正常人群的5～10倍。

癫痫的临床表现

癫痫的症状多种多样。大多数患者在发作间期全然无症状和体征；特殊病因的癫痫可以有原发病的症状和体征。下面仅介绍常见的不同类型癫痫发作的特征性症状。

强直-阵挛发作 强直-阵挛发作又称大发作，系指全身肌肉抽动及意识丧失的发作。按国际癫痫发作分类标准，放电范围一开始就双侧同步波及全脑，没有局限性放电，主要指原发性癫痫。

其病因比较复杂，75%～80%的患者找不出确切病因。在已知病因中，以产伤、脑外伤、脑瘤等较常见。强直-阵挛发作可发生在任何年龄，男女无明显差异，是各种癫痫中最常见的发作类型。发作期间脑电图为典型的爆发性多棘波和棘慢波综合，每次棘慢波综合可伴有肌肉跳动。

单纯部分发作 单纯部分发作是指脑的局部皮质放电而引起的与该部位的功能相对应的症状，包括运动、感觉、自主神经、精神症状及体征。这些症状也可出现于复杂部分发作（精神运动性发作）中，其根本区别在于后者伴有意识障碍。

其病因中产期并发症占首位，约占25%左右，其他依次是外伤、肿瘤及颅内感染的后遗症等。年龄不同，其病因差别也较大，在婴幼儿及儿童中，以产期损伤为主，在中老年人，则需注意排除肿瘤和脑血管意外。

复杂部分发作 复杂部分发作习惯上又称精神运动发作，与具有简单症状的部分发作比较，伴有意识障碍是其主要特征，意识障碍可先于或晚于单纯部分发作的症状与体征。除意识障碍外，可不伴其他表现，也可只表现为自动症。

本型发作无明显性别差异，起病年龄在各癫痫类型中较晚。约50%的患者有先兆，最常表现为恐惧；腹部有上升的异常感觉，麻木及视觉障碍等。先兆多在意识丧失前或即将丧失时发生，故发作后患者仍能回忆。

癫痫的诊断步骤

癫痫诊断主要根据发作史，目击者对发作过程提供可靠的详细描述，辅以脑电图痫性放电证据即可确诊。某些患者无目击者提供可靠病史，或对睡眠时发作不能提供全面准确的描述，且常规脑电图痫性波出现率仅30%～40%，给诊断带来困难。采用录像脑电图（video-EEG）、神经影像学等技术，有助于对痫性发作及癫痫综合征进行分类和诊断，是提高癫痫诊断水平的关键。

传统的脑电图记录方法，虽然能确定癫痫灶和癫痫区域，但往往无法将脑电图的癫痫发作与临床发作症状正确联系起来。因此，利用闭路电视或电视影像与脑电图同时记录作长程监视，往往能记录到多次习惯性癫痫发作，区别假性癫痫并确定癫痫发作开始和临床症状的关系。新发展的脑磁图（MEG），对脑深部的癫痫放电电源能提供更准确的定位。

CT和MRI大大提高了对癫痫病灶结构异常的诊断，50%～70%的症状性癫痫可以在CT或MRI上看到病理结构变化。CT和MRI看到的是静态的构造异常，对因癫痫状况存在引起的脑功能失常无法正确估计。

患了癫痫怎么办

应该明确，癫痫发作往往预示着脑中可能存在某种严重的病变。癫痫的反复发作可造成大脑严重的不可逆损伤。所以，如果患有癫痫或者疑似癫痫，应当到有条件的医院就诊，做到及早诊断、及早治疗。

首先，应当给医生提供准确、详细的病史资料，包括癫痫发作前的情况，发病后的发作频率、发作时间、促发因素以及发作以来的（包括发作

过程当中表现出来的心理、行为、智能等方面）情况。当然，能顺序准确地记录下来则更可靠，既可避免因相隔时间长而造成记忆上的遗漏，也可以避免因知情人不能到场而影响病史的可靠性。其次，临床上多数癫痫和癫痫综合征的诊断往往并非一次发作就能确定的，一是因为与癫痫相似的病很多，临床上常难以鉴别，另一方面癫痫的类型也很多，很难准确地判定是哪一类型。

第二，在诊断的过程当中，一些相关的辅助检查也是不可缺少的，其中脑电图是必须要做的，诊断确定下来后，就要有针对性地选择抗癫痫药，用量应是从小剂量开始，结合病情逐渐增大剂量。因为本类药均有不良反应，而且患者个体间对药物的敏感程度也不一样，这样既可做到剂量上准确，同时也能最大限度地避免药物的不良反应。当然，从小剂量开始应用，一开始或许不能很好地控制发作，但只要结合病情，并严格按照医生的嘱咐用药，最终大多可获得理想的疗效。切忌胡乱投医。

第三，抗癫痫的药很多，而且各种药的药理特性及适应证均不相同，患者往往对药物的敏感性也不一样。所以对于用药后效果不好者，或长时间用药后疗效下降者，均应在医生的指导下用药，千万不能随意加减或更换药物。当然，最好是能选择疗效高、不良反应少的药物。同时，因癫痫是一种慢性病，必须坚持长期、规律用药，这在治疗上是非常重要的。

第四，抗癫痫药都有程度不同的不良反应，作为患者一定要知晓不良反应及用药禁忌。在治疗的过程当中除了使用一些对抗性或预防性的药物外，还应定期进行相应的检查。

第五，对于小儿患者和智能低下患者及老年患者来讲，除去上面所谈几点外，还应避免过量用药，以避免意外发生。

（牛换香 刘凯）