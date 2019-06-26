国家卫健委：11试点省份深化“三医”联动解决看病贵

人民网北京6月26日电 国务院医改领导小组秘书处、国家卫生健康委于26日在安徽铜陵召开新闻发布会，介绍综合医改试点省份典型经验。国家卫生健康委（国务院医改领导小组秘书处）体改司司长梁万年在会上表示，2015年国务院医改领导小组决定开展省级医改综合试点，目前共有综合医改试点省份11个。近年来，试点省份按照深化医改的总体部署，落实“一个理念”，突出“两个重点”。在重点领域和关键环节集中发力，精准施策。11个省市通过推进优质医疗资源下沉，实施县域综合改革，注重改革与改善并重，鼓励和支持社会办医，充分发挥中医药简便验廉的作用解决“看病难”问题；以药品改革为突破口，深化“三医”联动解决“看病贵”问题。

梁万年指出，医改是事关群众切身利益，涉及面广、社会关注度高的一项系统的社会变革，牵涉到所有人。从形势来看，必须是审慎的，推进过程必须是稳步推进，推进医改必须突出重点、循序渐进。

梁万年介绍，“一个理念”是坚持预防为主。各省份将 “大卫生、大健康”理念融入经济社会发展各项政策措施。组织开展健康行动，努力使广大群众不得病、少得病；完善公共卫生服务体系。出台了加强疾病预防控制体系建设的指导意见，对机构管理、绩效评价、支持保障等进行改革，提高公共卫生安全保障能力；深入实施公共卫生服务。各试点省份都加强了对公共卫生服务特别是基本公共卫生服务提供的考核管理；规范开展慢性病管理。各试点省份都以高血压、糖尿病等为突破口，探索防治管融合发展的有效模式。

“两个重点”是着力解决“看病难、看病贵”问题。在解决“看病难”方面，各试点省份积极推进医疗卫生供给侧结构性改革，优化医疗卫生资源配置，构建有序的分级诊疗格局。一是推进优质医疗资源下沉。安徽等地以紧密型医联体建设为抓手，推动实现优质医疗资源下沉，有效提升基层服务能力。宁夏在全区建立起五级远程医疗服务体系；二是实施县域综合改革。各试点省份按照“县强、乡活、村稳、上下联、信息通、模式新”的思路，深化人事、薪酬、编制制度改革，提升县域服务能力，激发活力，努力实现大病不出县。浙江在这方面做了大量工作，积累了有益经验；湖南县域内住院就诊率达到90%以上；三是注重改革与改善并重。各试点省份均推出一系列便民惠民措施，群众获得感进一步提升。浙江在全省推行“最多跑一次”改革，极大地方便了人民群众；四是鼓励和支持社会办医。各试点省份持续深化“"放管服”改革，进一步简化审批程序，加强政策支持，着力满足群众多样化、多层次的健康需求；五是充分发挥中医药简便验廉的作用。江苏等地基本实现基层中医堂(馆)全覆盖，受到群众的广泛欢迎。

在解决“看病贵”方面，各试点省份以药品改革为突破口，深化“三医”联动。一是进一步降低虚高药价。各试点省份积极落实国家基本药物制度、集中招标采购等改革举措，挤掉药品虚高价格水分。陕西联合14个省份成立高值医用耗材省际采购联盟；二是深化公立医院综合改革。各试点省份加快建立现代医院管理制度，以制订医院章程为抓手，促进医院规范化、精细化管理。上海运用信息化手段动态开展公立医院绩效考核；三是扩大医疗保障效应。各试点省份都统一了城乡居民医保制度，推行支付方式改革，提高保障水平。福建在全省推行按疾病诊断相关分组(DRG)收付费试点，发挥医保支付方式的激励约束作用；四是深入开展健康扶贫。四川等地切实加强县医院能力建设，深化对口帮扶，努力解决乡村两级机构人员缺乏的问题。青海等地贫困人口大病医疗保险住院费用报销比例提高到90%。

梁万年最后指出了11个试点省份综合医改工作的五个特点：一是组织领导坚强有力；二是“三医”改革统筹联动，实现各项举措互相促进，同向发力，形成叠加效应；三是创新突破亮点纷呈；四是督查考核扎实有效；五是“两个满意”同步提升，各试点生都围绕群众得实惠和医务人员鼓舞，细化实化改革举措，不断提升人民群众和医务人员的满意度。他提出，接下来11个综合医改试点省要在体制机制上发力突破，在巩固改革成果上抓落实、下工夫，在推进宣传上加大力度，在提升群众获得感上出实招，进一步发挥作用。

他说，下一步国家卫健委将在国务院医改领导小组的领导下，继续发挥统筹协调作用，加强对试点省份的指导，深入挖掘和宣传推广亮点经验，把试点省份打造成全国的医改标杆，推动综合医改试点向纵深推进。下一步医改将以基层为重点，以改革创新为动力，紧紧围绕健康中国建设，围绕提高群众获得感、幸福感和安全感，在总结前期经验的基础上，结合当前面临的新挑战和新任务，统筹规划。总的方向就是以健康为中心，着力解决老百姓最关心的问题。（实习生 蒋凤祥）