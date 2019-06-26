寒暑假儿童“看护难”该如何破解
据统计，我国在校小学生人数近1亿，需要托管服务的不在少数，寒暑假儿童“看护难”问题需要破解。公共托管服务体系建设是当前亟待回应的公共议题，也是政府需要担当的公共责任。
寒暑假是孩子们最轻松开心的时刻，可是对那些家里老人照看不了孩子，又不能休假的双职工父母来说，放假把孩子放哪儿真让人头疼。24日，共青团武汉市委宣布，“2019年武汉市青少年暑假社区托管项目”即将开始，171个青少年暑假社区托管室提供免费服务，超过1.2万场公益社会实践活动可以参与，并为托管的孩子统一购买集体保险。这一雪中送炭的举措，为当地众多小学生、家长解除了后顾之忧。
事实上，托管难、托管贵一直是困扰家长们的难点问题。在托管选择上，信任度最高的有三种：其一，是政府主导的公益托管班，不用花钱又有安全保障，活动丰富有益，自然是首选，但这在很多城市尚属空白，一些城市虽有零星试点，但终未成规模。其二，是大型企事业单位主办的托管班，因为有单位“背书”，也是优选项，却一般只招收职工子女。其三，是由工会等社会组织办的托管班，质优价廉，可毕竟是稀缺资源，不是想进就能进。
除了这三者之外，剩下的只有市场化的社会托管班。然而，机构资质、托管能力、环境条件、师资力量等必备条件良莠不齐，安全、消防、食品等方面存在隐患，而且大多无法提供长期托管服务，这些问题都令家长担忧。最尴尬的是，工商经营范围内并没有“托管”这一项，工商部门面临无法可依的困境，一旦遇到相关投诉，只能按照消费者权益保护法来处理纠纷。
据统计，我国在校小学生人数近1亿，需要托管服务的不在少数，寒暑假儿童“看护难”问题需要破解。公共托管服务体系建设是当前亟待回应的公共议题，也是政府需要担当的公共责任。各个城市不妨借鉴武汉的成功经验，按照兜底线、织密网、建机制的要求，建立起政府主导、部门负责、社会参与的托管服务工作机制，同时推动相关法律法规的健全完善，加强监管力度，规范托管行业的发展。
儿童是民族的未来，儿童利益最大化原则应是决策者考虑一切问题的出发点，要以儿童的健康、幸福和尊严为上，最大限度地保护和实现儿童的权益。大到儿童的生存权和发展权，小到假期有地方可去，莫不如此。（评论员 莫兰）
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