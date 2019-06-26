走私人胎素产品为何如此猖獗？

“效果好于任何人参燕窝”“可达到延缓衰老的效果”……在一些互联网平台上，人体胎盘素针剂被渲染包装成“回春圣品”。记者调查发现，大量国外人胎素产品通过邮寄等途径走私进入地下市场，一些网络平台上甚至有自学打针注射的短视频、网文。

多地海关查获批量邮寄品，有网店打着“科普”旗号售卖

今年4月，广东江门海关从日本邮寄入境的快件邮包中，查获多达138盒、共计6900支人体胎盘素针剂。同样在4月，青岛邮局海关在入境邮件中也查获人胎素注射液2批次，共计350支。

人胎素是一种用人体胎盘提取制作的生物制剂。记者从广东省药监局了解到，我国药品监督管理部门从未批准人体胎盘素等人体胚胎美容药品生产，也未批准进口有关胎盘制剂。

记者调查发现，在各地海关频频查获违规进口人胎素针剂的同时，一些互联网电商平台上存在不少人胎素“科普推广”信息，人胎素针剂交易进一步地下化、隐蔽化。

有的网店打着“科普”的旗号暗地交易。搜狐网刊载的一篇名为《日本人胎素到底是什么？为什么火爆朋友圈》的帖子称，日本人胎素是“人体胎盘提取的100%的萃取物”，可有效延缓衰老、改善睡眠等，文末附上了商务合作和咨询产品的微信号。

记者在“小红书”APP上搜索一些日本人胎素针剂品牌名称后，出现了超过300余篇博主上传的文图“笔记”，对比图片可以看到，江门海关近期查获的人胎素针剂正是这些品牌。

一些网络平台传播自学注射短视频、网文

作为一种针剂，人胎素针剂需要透过皮肤进行注射。广州壹加壹美容医院院长李明表示，不管是用针还是用微针，只要透皮把药物注入皮肤里面去，都属于医疗范畴。进入皮下组织的注射产品，必须拿到国家药监局颁发的三类医疗器械证书，且只有卫生部门批准的医疗机构才可以实施注射。

然而，记者调查发现，目前一些互联网平台上存在不少教消费者自行注射人胎素针剂的网文和视频。有卖家称，“现在网上教打针的视频多得很，一学就会了。”

在一些网站和短视频平台上，在没有任何消毒措施下，教消费者拿着针头自己往肚皮注射的短视频令人触目惊心。在抖音上，短短10余秒的视频中，一名女性在非无菌环境、无消毒的情况下，拿针头扎向自己的肚皮，教人注射人胎素。

还有的用户在“小红书”上介绍自己注射针剂的步骤，列出了需要准备的针头、身体注射位置、注射频次等。一位用户在文字说明中对皮肤注射行为进行简单的文字介绍，例如“肚脐周围5厘米位置”“用30G无痛针头”，并通过文字和留言打广告帮忙代购人胎素针剂。

广东省第二人民医院整形美容激光中心主任罗盛康等专家认为，一些短视频平台所传播的自己给自己、自己给他人注射的内容，从产品、人员到场所等均不符合有关规定，当事人的行为已涉嫌非法行医；一旦有过敏或者并发症，皮肤坏死等危险情况都可能发生。

人胎素美容功效存疑，平台传播违法内容应严惩

地下美容市场追捧的人胎素，到底是何面目？

“目前医学上没有任何产品能够真正做到‘抗衰老’，市场哄抢和传播更多是一种炒作。很多消费者被广告噱头等迷惑，对美容产品的认识有待提升。”罗盛康说。

罗盛康介绍，未经批准的人胎素针剂倘若流入市场将存在巨大安全隐患。人胎素针剂是一种胚胎提取液，可能携带细菌、病毒等传染病病原体。

江门海关表示，根据《中华人民共和国国境卫生检疫法》及其相关法律法规，对于非法入境的特殊物品，海关将依法截留并按规定予以处理。对于违反规定、引起检疫传染病传播或者有引起检疫传染病传播严重危险的，或将追究刑事责任。

北京市天平（广州）律师事务所律师欧卫安认为，互联网平台应严控用户发布注射违禁品的视频、网文，防止造成更大范围的不良影响。互联网直播服务管理规定等相关法律法规明确了平台对用户内容发布的审核义务，平台若对用户发布的违法违规信息置之不理，主管部门可对平台进行处罚，构成犯罪的还将依法追究刑事责任。

（记者 肖思思 胡林果 丁乐）