长期用网红眼药水？快停下！

近几年随着亚洲旅游业越来越繁荣，日本、泰国、越南等国的药妆店颇受游客青睐。尤其是日本的一些护肤品、眼药水更成了网上海淘者和赴日旅游者必买的“网红特产”。但最近，有几款日本眼药水被加拿大卫生部点了名，公开要求下架、禁售。这是怎么回事？

1.因含处方药成分被禁售

在中国海淘市场上，有几款日本眼药水小有名气，被国内许多知名美妆博主和电商平台大力推荐过。根据宣传的内容，它们的功效十分了得，比如，消除疲劳、消除血丝、保护眼角膜、消除红色素、舒缓眼睛干涩、用后视物清晰，等等。

大多数用户反馈的使用体验似乎不错。但也有用户表示，使用几小时后又重回“眼红”的状况，有的人对这些眼药水越来越依赖、越用越频繁，甚至有引发角膜表层糜烂的情况。

前段时间，加拿大卫生部在其官方网站上正式发出通告，要求6款日本药妆产品在实体店下架，在网店禁售；要求海关加强检查，以防走私进口。在这6款产品中，就有3款国人常常海淘的日本品牌网红眼药水。

加拿大卫生部给出的理由是，这些产品中含有未经批准的处方药成分，只适用于特定疾病人群。同时，因为它们在治疗特定疾病时可能引起严重的副作用，所以需要医生在开处方前对患者进行评估，并在开处方时对患者进行特殊提醒和指导，患者不能私自使用。

简而言之，之所以需要医生开处方才可以购买使用，就是因为使用这些药存在一定的风险。

2.这些成分带来哪些风险

以加拿大此次禁售的日本参天FX银色款、FX金色款、PC款等3款眼药水为例，来看看它们究竟有何问题。

日本参天FX银色款的主要成分是甲基硫酸新斯的明、牛磺酸、L-天门冬氨酸钾、盐酸四氢唑啉、马来酸氯苯那敏、ε-氨基己酸。FX金色款的主要成分与银色款类似，只多了维生素B6。参天PC款眼药水的主要成分则是甲基硫酸新斯的明、盐酸四氢唑啉、牛磺酸、维生素B12、维生素B6、马来酸氯苯那敏、硫酸软骨素钠。

这些成分有什么问题吗？甲基硫酸新斯的明、盐酸四氢唑啉、氯苯那敏都有问题。

“甲基硫酸新斯的明”用于眼药水，其作用是可以收缩睫状肌，也就是缩瞳。瞳孔缩小之后聚焦会改善，相当于眯着眼睛看东西，自然人们在使用后视物会感到清晰。但若长时间使用含有这种成分的眼药水，会造成睫状肌功能异常，使眼睛更加疲劳，并逐渐对其产生依赖性，出现眼睛干涩、发痒等症状。假性近视的人，滥用这类药物，还可能加速近视的发展。

“盐酸四氢唑啉”为肾上腺素类药物，具有收缩血管的作用。它通过收缩结膜血管去除红血丝，因此在使用后“眼红”会迅速消失。但这种功效只是暂时的，频繁使用不仅会导致药物依赖，最终还会造成眼部血管粗大，对眼睛造成损害。

说到这里，我们可以思考一个问题：眼睛为什么会出现红血丝？答案其实很简单。当眼睛里有炎症，或者感到疲劳，或者有细菌、有代谢产物需要被运走时，眼睛里的血管就会扩张，出现红血丝，同时带来养分和炎症细胞来杀灭细菌。这个过程虽然会带来不适感，却是人体的一种自我保护。如果强制用药物来让血管收缩，红血丝消退了，貌似眼睛舒服了，但可能遮盖更严重的情况，延误治疗。

因而在临床上，盐酸四氢唑林这个成分一般只在睫状肌重症肌无力的情况下使用。另外，这种成分还有轻度扩瞳的特性，有导致中老年人急性闭角型青光眼发作的潜在危险。

“氯苯那敏”是通过抗组胺来发挥抗过敏的作用，这也是使用它后眼睛不痒的原因。

此外，这些眼药水里含有的防腐剂也有隐患。防腐剂虽然具有抑菌防腐的作用，但长期使用含防腐剂的眼药水，会损害结膜杯状细胞，引发角膜炎、结膜炎、干眼症等。

3.包装上的分类警示需留意

客观来说，这些眼药水本身并无过错，也并非是假冒伪劣品，问题就出在盲目使用上。

细心的人会发现，以上提到的3款眼药水外包装上均标注为第2类医药品，但很少有人会去了解日本药的分类和相关警示。日本把“一般性医药品”（非处方医药品）大致分为6类，从它们的副作用风险来排序，指导医药品＞第1类医药品＞指定第2类医药品＞第2类医药品＞第3类医药品＞指定医药部外品。

第2类医药品的副作用属于中等情况，需由药剂师介绍用量和副作用后才能购买。如果与其他药物联合使用，或给慢性病患者、孕妇和儿童使用，更要多加注意。

事实上，目前不少国外药妆店产品有夸大功效之嫌，出于商业目的，有的药物被打上“出国必买”“无任何副作用”等标签，对大众造成了误导。何况，这些外来药还有隐蔽性强、流动性大、维权难等问题。总之，大家需牢记，成分中含有处方药的眼药水都应在医生指导下使用，要清楚此类眼药水的疗效只是暂时的，长期使用会产生依赖，导致眼部症状加重。如果眼部不适超过3天，尽快就医遵医嘱用药，而不要擅自购买、使用眼药水。除了不乱用眼药水之外，保护眼睛最重要的方法就是注意用眼卫生，以及不过度用眼。

延伸阅读

儿童慎用“无比滴”

“无比滴”用于蚊虫叮咬后止痒，是被称为“1秒止痒”的网红产品，分为成人款和儿童款。

成人款无比滴的主要成分是盐酸苯海拉明、l-薄荷醇、dl-樟脑、甘草次酸；儿童款无比滴的主要成分是盐酸苯海拉明。其中，薄荷醇和樟脑具有神经毒性，对儿童来说非常危险，切不可将成人款无比滴用于儿童。

苯海拉明可止痒，成人款和儿童款产品中都含有此成分，但由于它对中枢神经抑制作用强，中国国家处方集儿童版中没有收载此药，美国医药百科全书发布的公告中也明确建议家长不要使用苯海拉明为2岁以内儿童止痒。

其实，普通蚊虫叮咬即便不做任何处理，也会慢慢恢复，没有必要冒着风险给孩子外用抗组胺类药物。安全起见，2岁以下儿童尽量不要使用无比滴，大于2岁的儿童使用需注意次数，不可无限制使用。

洗眼液≠眼药水

小林洗眼液被不少人当作清洁眼睛的神器，认为它可以洗出眼睛里的脏东西。但大家要了解它是洗眼液，不是眼药水。来看看它的主要成分。

马来酸氯苯那敏具有抗组胺作用，也就是有抗过敏的作用；软骨素硫酸钠能保护角膜；甘草酸二钾能抗炎；维生素B12可改善眼部机能；维生素B6、牛磺酸可促进代谢。表面上看这些成分没什么不妥，但成分表中还有一个成分叫硼酸，它可以起到类似防腐剂的作用。硼酸会破坏角膜表面的黏蛋白，而附加成分中的聚山梨醇酯可降低角膜细胞活性，因此不可随意、长期使用。（北京积水潭医院 陈宁）