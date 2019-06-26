餐具封杀令能否破解外卖污染困局

目前，大量的生活垃圾已成为建设绿色中国的一大制约，各地纷纷出台相应措施。一些城市在强制垃圾分类的基础上又向前一步，要求外卖商家不得主动提供一次性餐具，违者将面临重罚。

尽管类似要求早就存在于相关管理条例，但临近正式施行的时候，还是引发了不小争议。大多数反对声音认为，叫外卖就是图个方便，一旦商家被禁止提供一次性餐具，势必带来不便。尤其对于广大上班族来说，难不成每天还要背着餐具上班？还有人对比“限塑令”的例子，认为管理部门在没有替代方案的情况下，骤然对免费一次性餐具下封杀令，寄望于价格杠杆发挥调控作用，结果很可能像塑料袋一样，不仅环保效果不彰，还增加了消费成本。

大家的质疑不无道理，但外卖垃圾围城也是迫在眉睫的问题。据统计，以每单外卖用1个塑料袋、每个塑料袋0.06平方米计算，每天消耗总量足够铺满168个足球场；以每个餐盒5厘米高计算，每天消耗总量摞起来高度相当于339座珠穆朗玛峰……作为“白色污染”新源头，外卖垃圾需要解决也必须解决。相较天量的外卖垃圾，一次性餐具占比当然仅是九牛一毛，但先由此入手，由相对容易改的入手，具有重要的象征意义。

当然，牢骚抱怨也提醒我们，好政策也需要完善。改变生活习惯注定是个漫长过程，需要统筹考量、多管齐下。就眼下而言，相较于一次性餐具，其实还有更多环节需要管起来。譬如，我们有环保法规对污染企业予以约束，但对于外卖平台，政策“补丁”还没有及时打上；譬如，可降解材料生产已不再是什么难题，但还没有大规模使用于外卖餐盒，源头的失范导致了污染的大量产生；譬如，中小餐馆管理参差不齐，即使顾客标明了自备餐具，也会习惯性地往外卖里扔几双一次性筷子……如果这些弊病可以提上解决日程，势必能释放出不容小觑的绿色能量。

如何处置垃圾，看似小事，却是关乎社会文明水平的大事。无论是禁止一次性餐具，还是强制推广垃圾分类，尽管目标清晰、方向正确，但落实过程遇到阻力是一定的。我们既要坚定信心，也要谨慎务实，拿捏好政策的力度与进度，最大程度地激发起人人参与的热情，垃圾围城的困局才有望被打破。