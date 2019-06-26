高价药提前降价意欲进医保

百济神州先后在12个省份将治疗乳腺癌的凯素从每100毫克5510元降至3350元，恒瑞把适用于非骨髓性癌症的硫培非格司亭注射液从每支6800元降价到3680元。近期国家医保目录调整在即，各大中外药企纷纷做足功课，拿出提前降价和主动喊话沟通等谈判手段，为走进医保大门铺平道路。

药价居高 上万到上千万

如何买得起抗癌药？对于万千患者来说是个问题。

曾在原卫生部工作多年，如今担任北京爱谱癌症患者关爱基金会管理委员会主席的史安利向记者披露，目前抗癌药普遍价格不菲，例如施贵宝用于治疗多种癌症的PD-1抑制剂价格高达上万元，罗氏今年推出的乳腺癌新药帕捷特每盒也需要约1.8万元。

“肺癌特效药泰瑞莎一瓶需要1万多元，一瓶只够吃一个月，患者的压力可想而知。”史安利说。

而更大的难题在于，所有的癌症都需要至少数种药的联合治疗，这让患者的经济压力直线飙升。

谁不想好好治疗呢？可有时候选择余地真的不大。近日诺华在美国上市了一种小儿脊髓性肌肉萎缩特效药Zolgensma，就因为其单价约合1400多万元人民币而引发了全球性的激烈讨论。诺华甚至为这种药推出了分期付款服务。

“这一剂药，就相当于北京二三环周边的一套大户型住房了。”一位业内人士说，高价的特效药，就是如此让人爱恨交加。

拉低价格 仿制药上市

为了解决个别极端贫困患者无钱就医的难题，部分药企推出了相应救助方案。但救助贫困患者只能覆盖少数人，降低抗癌药关税等税率对药价影响又过小。业内人士表示，真正对药价能产生最大化影响的，还是医保。

思派大药房是国内一家主营抗癌药等新药、特效药的大型连锁药房，其中销售的大量抗癌药起价都要4000多元，只有肺癌用药易瑞沙的售价便宜不少。

“这得益于仿制药与医保的共同发力。”据该药房一位李姓负责人介绍，前几年阿斯利康的原研药易瑞沙每盒售价5500元，齐鲁制药推出的仿制药伊瑞可只要1600多元。而在伊瑞可进了医保之后，为了保住市场份额，进口药易瑞沙跟进降价，如今易瑞沙与伊瑞可的价格均只有600元上下。

主动降价 力争入医保

除了抗癌药，其他亟须纳入医保的高价药也着实不少。阜外医院心内科主任医师荆大夫向记者表示，司来帕格和马昔腾坦都是治疗肺动脉的药物，而且均未进入医保。“患者用一个月司来帕格要花5万元，马昔腾坦也得花3万元。”荆大夫说。

好在今年7月前后国家医保局有望出台新版医保药品目录，部分高价药所属药企表现出了力争进入的态度。

国家医保局数据显示，2018年职工医保基金收入13259.28亿元，增长8.7%；基金支出10504.92亿元，增长11.5%。基金支出增幅远高于收入增幅，使得医保对价格过贵的药品持谨慎态度。

面对这种情况，主动降价成了不少高价药进入医保前的必选动作。百济神州、恒瑞等企业已经先后降价。为了使自家品种能顺利入围医保，不少药企也纷纷在网站或微信公众号上公开表态。赛诺菲表示，希望适用于非霍奇金淋巴瘤的普乐沙福能进入医保；吉利德则公开喊话，希望抗艾“明星药”捷扶康能够进入医保；诺华则期待哮喘用药奥马珠单抗可以入围。

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硝酸甘油或推大包装降单价

针对最近硝酸甘油涨价以及一度在个别地区断货的消息，记者从占了全国产量八成的北京益民药业了解到，近期其有望推出30片装规格，让每片单价大幅下降。

过去，硝酸甘油的规格是100片装，零售价16元，今年改成了15片的独立新包装，零售价也调整为25.7元。记者测算后发现，硝酸甘油每片涨价约为11倍，但其原材料的成本涨幅只有两成多。

“硝酸甘油是种易挥发物质，过去100片装的硝酸甘油开瓶后会有失效的问题。”益民药业相关负责人说，作为全国主要的硝酸甘油生产商，正在研究推出30片装规格的硝酸甘油，价格在25.7元的基础上提高一成左右，每片价格能回落到1元以下。但这还需要获得国家药监局批准，预计流程至少要半年左右。

据了解，益民药业硝酸甘油月产量在3000箱以上，同时还能保证约5000箱库存，足以充裕地供应全国。“个别地区药店和医院出现硝酸甘油‘断货’，多数与当地招标采购有关。”他说。(记者 赵鹏)