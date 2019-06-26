人民论坛网讯（申晓娇） 6月23日，由广东省医院协会与广东省创业投资协会举办的“第三届南方国际高端医疗与商业保险服务高峰论坛暨首届粤港澳大湾区医疗健康与保险大会”在广州成功召开。

会议现场

广东省发改委原主任、广东省创业投资协会名誉会长李春洪，广东省卫健委原巡视员廖新波，广东省医院协会会长黄力，广东省人民医院协和高级医疗中心主任、南方国际高端医疗与商业保险服务联盟主席陈炼，香港港安医院副院长杨栋名，复旦大学医学院附属华山医院国际医疗中心主任顾静文，南方医科大学第一临床医学院南方医院惠侨医疗中心主任吴京，中山大学附属第六医院雅和医疗中心主任朱佩璇，长城保险经纪有限公司董事长申河等行业协会、重点三甲医院、高端医疗机构、商业保险机构、国际医疗组织和知名企业代表共计300余人出席本次会议。

广东省发改委原主任、广东省创业投资协会名誉会长李春洪在致辞中表示，政府在提供基本医疗保险的同时，还需要商业保险来补充。而《粤港澳大湾区发展规划纲要》则包含了不少的医疗方面的利好政策，值得深入研究。

广东省卫健委原巡视员廖新波谈到，随着公立医院公益性的回归和支付方式的改革，公立医院的优质医疗资源将有一定程度的溢出，这将为高端医疗和商业保险的发展腾出大的发展空间。

广东省医院协会会长黄力指出，高端医疗有三个基本要素：优质的医疗资源，优质的医疗服务和优质的医疗服务人群。未来高端医疗服务应该遵循市场规律，以高科技来支撑，提供全生命周期的服务，这也需要保险的全程参与。

广东省人民医院协和高级医疗中心主任、南方国际高端医疗与商业保险服务联盟主席陈炼认为在“粤港澳大湾区”成为命运共同体的国家战略背景下，联盟将会更加侧重会员的日常沟通与合作共赢，促进更多的合作创新与交流学习，更大的发挥联盟作用。

复旦大学医学院附属华山医院国际医疗中心主任顾静文谈到了华山医院国际医疗中心在医疗服务工作方面的特色，主要包括以循证医学为核心，全科+专科的多学科诊治模式，营造家庭般的环境，提供多语种服务，重视患者的隐私保护，实现商业健康保险直付。

南方医科大学第一临床医学院南方医院惠侨医疗中心主任吴京提议了关于成立高端医疗评鉴机构的想法。他表示，可建立一个专职机构，如“医疗服务质量委员会”，动员各利益方积极参与，以促进医疗服务质量。

中山大学附属第六医院雅和医疗中心主任朱佩璇表示，医院竞争力不仅是科技创新，更是服务创新。此外，公立医院的人才培养，特别是全科人才的培养，以及医院的品牌营销，也需要进一步强化和发展。

据了解，南方国际高端医疗与商业保险服务联盟由广东省人民医院协和高级医疗中心、南方医科大学附属南方医院惠桥医疗中心、中山大学附属第六医院雅和医疗中心、中山大学附属第一医院、长城保险经纪有限公司、和睦家医疗集团、中意人寿有限公司等成员单位组成。

会议期间，长城保险经纪有限公司董事长申河发起了关于“粤港澳大湾区医疗健康与保险联盟”成立的倡议。申董事长表示，目前，国内高端医疗险在保险行业算小众业务，但是，《粤港澳大湾区发展规划纲要》提供了一次难得的发展机遇，我们要学习香港、澳门高端医疗和保险服务业的成熟经验，来提高整个广东省高端医疗和保险服务业的整体水平。

会议合影