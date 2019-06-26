近日，记者在商圈街头采访，不时发现邀人办健身卡的各色身影，同时也带火了各种健身餐、轻食。

如果说健身餐、轻食可以减肥甚至治病，你信吗？

普通食品不保健 保健食品不治病

昨日，九龙坡区市场监督管理局在杨家坪商圈举行以“尚德守法 食品安全让生活更美好”为主题的食品暨电梯安全宣传活动。杨家坪市场监督管理所执法人员向市民介绍了近期查处的执法案例。

林莉，今年27岁，爱好健身，饮食也很讲究，经常吃健身餐、轻食等保持身材。轻食，多指果腹止饥、分量不多、少盐少油少糖食品，典型代表有三明治、蔬菜水果沙拉等。

1个月前，林莉通过网络外卖平台购买了轻食燕麦片、金枪鱼、鱿鱼圈、葡萄干、巴旦木。因为食用后没达到理想效果，于是向市场监管部门投诉举报。

根据销售轻食的厂家商家宣传，这些产品分别具有减肥、预防动脉粥样硬化、治疗贫血、抗衰老、降低胆固醇、防止血栓延缓衰老等功效。

杨家坪市场监管所执法人员调查发现，商家宣传的内容已经违反新广告法第二章第17条对于普通食品不允许宣传保健治疗预防功效的规定，以及《食品安全法》第七十三条“食品广告的内容应当真实合法，不得含有虚假内容，不得涉及疾病预防，治疗功能”之规定。于是，执法人员要求商家立即对宣传广告进行整改，组织双方调解。后来，林莉获赔500元。

执法人员介绍，林莉的经历并非个例，他们在调查中还发现，对于一些健身餐、轻食，商家常见的夸大宣传包括抗癌、抗衰老、抗疲劳等。

执法人员提醒，减肥并非一朝一夕的事，应该锻炼与膳食合理结合。如果只吃健身餐、轻食，可能无法满足人体需要。通俗来说，一些人以为自己吃健身餐、轻食瘦了，其实可能是缺乏营养摄入——你是饿瘦的。

对于商家的宣传不能盲目相信，市民需要记住：普通食品不具备保健、治疗效果，保健食品不具备治疗效果。

提醒

市场监督管理局执法人员表示，很多人选择自己制作健身餐，但要注意以下几个方面的安全：

烹饪肉食时，不要追求口感鲜嫩生食，应烹饪至熟食用。

食用蔬菜前，除了基本冲洗外，还要用热水焯一次，有利于去除农药残留，杀死冲洗后未发现的昆虫。

切分食物时，分开使用不同刀具。

夏季食品容易变质，不要反复将食品加热、冷藏，最好一次性制作定量食物，即吃多少做多少。

人参酒零售18元 莫以为是便宜货

对于不少注重养生的人而言，保健酒、药酒是其所好。人参具有“百草之王”之称，但是零售价只有18元的人参酒，你见过吗？

执法人员介绍，近期处理了一起市民投诉18元的人参酒服用后没效果、怀疑酒里泡的并非是人参的案例。

销售人参酒的是位于杨家坪404公交站附近一家超市。执法人员调查发现，商家销售的人参酒只是普通食品，所用人参也是人工养殖的小颗人参。

执法人员介绍，一些中药材因为生长环境、品质高低以及加工方式不同，效果也不同。如果销售价格明显低于市场价格，千万不要以为买了便宜货。

执法人员介绍，我国部分地区自制药酒的习俗中，喜欢添加乌头、附子等中草药。这些草药含有乌头碱，是一种具有神经兴奋作用的剧毒物质，对人体神经系统和心血管造成严重损害，轻则四肢麻木，重则死亡。去年5月，璧山区有人举办生日宴席，带了自制药酒在席间饮用，最终造成多人中毒。据查，原因是泡制药酒时加了短柄乌头。

提醒

市场监督管理局执法人员表示，药酒是药，也要对症服用，不能作为普通酒随便喝。

饮用药酒时，应根据个人承受能力采取不同的量，一般来说一次15到30毫升为宜，一天2到3次，不能过量。即便是滋补类药酒，过量也会产生不良反应，可能出现胸闷腹胀、不思饮食、心烦燥热、流鼻血等反应。

浸泡药酒的时间，与药材数量多少和环境温度有一定关系，不能一概而论。一般而言，浸泡15到30天可以饮用，并非越久越好。储存时间过长，酒精容易挥发，酒香味会变淡，药性也会损失一部分。

需要注意的，如果患有肝病、高血压、冠心病、中风等疾病及孕妇，不能饮用药酒。含有矿物质的药材，不宜泡酒。带有毒性的生物，如毒蛇类药材，建议在医生指导下选用。

6朵艳丽蘑菇 烹食引起中毒

日前，合川区50岁居民李某因为食用野生蘑菇造成急性毒蕈中毒，险些丢掉了性命。6月24日，记者在陆军军医大学新桥医院急诊科病区采访了李某。

李某是水电工，经常上山检查水管安全。6月22日，他在山上检查水管时发现，路边有6朵颜色艳丽的蘑菇，就摘了回去烹食。第二天凌晨两点多，他开始出现呕吐和拉肚子症状。

李某回忆，当天晚上呕吐8次，拉肚子4次，以为只是普通胃肠疾病，没意识到是食用蘑菇中毒。第二天，他骑着摩托车去了当地医院，输了一天液，情况没有好转，家人才把他送到新桥医院。医生通过询问病史，结合各项生化检查指标确诊，李某是吃了毒蘑菇后引起急性毒蕈中毒，情况非常危急。

找准病因后，连续几天通过血液透析和保肝护肝的药物治疗，李某各项身体指标接近正常。

提醒

新桥医院急诊科医生江泽东介绍，眼下多雨季节，正是菌类等野生植物大量生长时候。最近，院方已收治好几个进食野生蘑菇、野菜中毒的人。

江泽东提醒，不要采摘食用不熟悉的植物。如果食用后出现恶心、呕吐、腹泻等症状，一定要及早就医。越早进行毒物清除，治疗效果越好。患者最好带着吃剩的蘑菇，或者把蘑菇拍下来，以便医生对蘑菇种类及毒性进行鉴别。

江泽东表示，蘑菇中毒存在假愈期，千万不要因为恶心、呕吐等不适减轻就掉以轻心。胃肠道症状缓解后，仍可能存在肝、肾功能损害。（记者 文翰）