合胞病毒疫苗研究有突破
近日从中国科学院武汉分院获悉，中科院武汉病毒研究所/病毒学国家重点实验室肖庚富研究组，在呼吸道合胞病毒疫苗研究方面取得重要进展。研究论文近日发表在国际学术期刊《抗病毒研究》上。
呼吸道合胞病毒是婴幼儿肺炎和支气管炎的首要病毒病因。资料显示，3岁以内几乎所有儿童都罹患过至少一次呼吸道合胞病毒感染，该病毒具有高度传染性，可在人与人之间传播。潜伏期2天～8天，通常感染病毒4天～6天后出现症状。研究人员介绍，常规福尔马林灭活疫苗在2月～7月龄婴儿引起疫苗依赖的感染增强，被认为是由于灭活疫苗诱发的中和性抗体活性过低、诱发过激的Th2型细胞因子造成免疫损伤。F蛋白是呼吸道合胞病毒囊膜蛋白之一，在病毒感染过程中发挥膜融合作用，是最有希望的呼吸道合胞病毒抗原。它存在融合前和融合后两种构象。
在本项研究中，肖庚富研究组将呼吸道合胞病毒F蛋白基因与小鼠IgG2a抗体Fc段基因融合，并在哺乳动物细胞中表达，其产物F-Fc为六聚体形式。攻毒保护试验证实，F-Fc免疫显著降低小鼠肺部病理损伤并清除病毒，为最终研制抗呼吸道合胞病毒疫苗并防控婴幼儿肺炎等提供了新的思路。 （记者 毛旭）
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