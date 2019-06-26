男性抗衰老就得多读书
近日，上海交通大学医学院附属精神卫生中心李春波、杨志研究团队在国际老年学权威杂志《衰老神经生物学》上发表研究论文，首次报道在男性群体中，教育在特定海马亚区的老化中发挥着重要作用，男性读书防衰老，越早读越好。
随着年龄的增长，人类的记忆、理解、判断、执行、情感、意志等和认知相关的维度会衰退，这多是大脑萎缩、神经网络连接减少、信息传递速度减慢等因素造成的。以往大规模流行病学研究结果提示，高受教育水平是延缓老年认知能力下降的保护因素。然而，其潜在神经机制至今仍不清楚。
课题组对65岁~75岁正常老年人的大脑磁共振结构像数据分别进行横断面和纵向分析研究。横断面分析发现，男性的受教育程度与海马CA2/3亚区体积呈显著正相关，而女性则没有。纵向研究发现，男性在15个月随访期间，较高的受教育水平延缓了海马CA2/3区域的萎缩。研究进一步发现，教育的影响存在着性别差异。也就是说，对男性而言，早年接受教育时间对老化大脑起着关键保护作用。这也从医学基础研究角度说明了在大脑发育过程中，人类文化可能发挥重要作用。专家指出，对于多接受教育为何没在女性群体中形成大脑的防衰老保护机制，还需要更多的探索。 （记者杨静 通讯员乔颖）
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