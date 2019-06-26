活垃圾分类或将入法
6月25日，在十三届全国人大常委会第十一次会议上，固体废物污染环境防治法（修订草案）提请审议。草案设置了“生活垃圾污染环境的防治”专章，提出国家推行生活垃圾分类制度，县级以上地方人民政府应当采取符合本地实际的分类方式，加快建立生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾处理系统，实现垃圾分类制度有效覆盖。
草案在健全生活垃圾污染环境防治制度方面，拟作如下修改：一是要求加快推行生活垃圾分类制度。二是要求设区的市级以上环境卫生主管部门发布生活垃圾分类指导目录。三是要求生活垃圾处置企业安装使用监测设备，将污染排放数据实时公开。四是建立餐厨垃圾管理制度，要求产生、收集单位将餐厨垃圾交由具备相应资质条件的专业化单位进行无害化处理，禁止畜禽养殖场、养殖小区利用未经无害化处理的餐厨垃圾饲喂畜禽。五是规定按照产生者付费原则实行生活垃圾处理收费制度。六是加强农村生活垃圾处置。 （记者 叶龙杰）
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