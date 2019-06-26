十部门加码扶持社会办医 民营体检机构再受益

人民群众不仅有看大病、看急病的硬需求，也有康复、护理、医养结合等软需求。国家除了重视公立医疗机构，也历来高度重视社会办医的健康发展。“在一些紧缺专业领域，如儿科、精神科、妇产科、眼科、医疗美容等，社会办医也大有可为。”国家卫健委副主任王贺胜表示。

拓展社会办医空间、扩大用地供给、推广政府购买服务、落实税收优惠政策……近日，国家卫健委、发改委、医保局、中国银保监会等10个部门联合印发了《关于促进社会办医持续健康规范发展的意见》（以下简称《意见》）。

为社会办医提供营养土壤

社会办医作为医疗领域民营经济的重要形式和医疗服务体系的重要组成部分，为满足人民群众多层次、多样化健康服务需求，促进经济社会发展发挥了重要作用。

我国历年来为社会办医优化政策环境，取得了明显成效。据政府网站，截至2018年底，社会办医疗机构数量达到45.9万个，占比46%；社会办医院数量达到2.1万个，占比63.5%；社会办医床位、人员、诊疗量占比均持续增长。

中国卫生法学会法律事务中心主任王维嘉此前在接受媒体采访时表示，仍要看到,社会办医服务能力水平总体不高，且在医疗技术、学科水平、服务质量、品牌声誉等方面存在短板,有些地方政策落实不到位、不规范、监管不完善。

此次，《意见》从加大政府支持力度、简化审批服务等6个方面入手，提出22项政策措施，助力社会办医健康发展。

如今老百姓看病，公立医院是心中首选，更是青睐三甲医院，头疼脑热都要跑一跑，低级别的公立医院和民营医院却门可罗雀。从老百姓看病心切的角度来看，这本无可厚非，但长此以往，三甲医院医务人员超负荷工作、病人就诊效率下降。北京协和医学院公共卫生学院院长刘远立表示，三甲医院的门诊患者中有35%以上是根本不需要到三甲医院看病的。

《意见》指出，要严格控制公立医院数量和规模，为社会办医留足发展空间。此外，《意见》还提出支持和鼓励社会办医参加医院等级评审；营利性社会办医，包括诊所等小型医疗机构，还可按规定享受小微企业税收优惠政策；政府对社会办医区域总量和空间布局不作规划限制；完善医疗保险支持政策等。

不仅如此，社会办医也可以加入各地医联体的大家庭中。《意见》支持公立医疗机构与社会办医分工合作，在各地完善医联体网格化布局的进程中，社会办医也可以选择加入。医疗“本领”方面，《意见》支持社会办医与公立医院开展医疗业务、学科建设、人才培养等合作，并要求全面实行医师、护士执业电子化注册制度。

社会办医的诊疗服务能力提升了,其品牌声誉自然也随之提升，竞争力也将逐渐加强。

民营体检行业迎来又一春

作为社会办医领域重要的组成部分，体检行业无疑是市场化程度最高的子行业之一。

据统计，我国2018年全国体检覆盖率仅为37%，而德国在2018年的体检覆盖率达到了97%，日本和美国分别为73%、74%。显而易见，与发达国家相比，我国健康体检行业储藏着巨大的成长空间。

目前公立医院占据了超七成的市场空间，民营体检行业占不到三成的份额。全国各个级别的公立医院都不同程度地参与了体检业务，总数超过4600家，数量上的优势带来了体量上的优势，但从竞争优势来看，专业体检机构可以提供系统化、全流程的服务，在客户体验等方面具有优势。

如今政策给了体检行业更多的选择。《意见》倡导公办和社会办医开展各类医疗机构广泛协作、联动，将实现你中有我、我中有你的竞争业态。例如，今年6月，美年大健康与中山大学中山眼科中心建立“眼科专科体检医联体”，探索高效率、低成本的眼病防控和筛查诊疗模式，实现眼科检查核心技术共享。

此次《意见》还明确提出规范和引导体检机构，加强规范化管理和质量控制，提高同质化水平。这一举措有助于专业化连锁的龙头企业提高市场占有率，从而进一步推动行业规范化发展。

业内人士指出，专业健康体检市场经过近十年的快速发展，目前国内该行业进入了龙头整合阶段，集中度的提升将是近几年市场的主流趋势。

可以预见，政策的支持、资本的青睐、健康体检消费需求持续攀升等因素将有力地推动健康体检行业的发展，体检行业正角逐着一个不可估量的未来。（记者 于紫月）