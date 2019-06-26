经过一个学期的紧张学习，孩子们好不容易盼来了暑假，可对于不少家长来说，却迎来了自己的烦恼。近日，扬州一位家长向媒体表达烦恼：从往年经验来看，假期里的孩子，贪玩好睡，不认真学习，不好好做作业，长时间上网、看电视、打游戏……这样的孩子，这样一个暑假怎么得了。

这位家长的烦恼，恐怕也是很多家长的共鸣。平时上学还好，家长和老师的视线还能对接，可到了假期，很多孩子处于“放养状态”。这其实是一个老问题，但随着互联网时代的到来，因为电子产品和电子娱乐的充分发达，问题愈加突出，很多孩子围着电视、电脑、手机转。这种长时间“触电”“触网”状态，不仅挥霍了大把宝贵的时间，而且“宅”出了很多健康问题。

如果说这是一些家长不想看到的，还有一种现象，则是家长有意为之的，这就是“圈养”。望子成龙本不错，可不少家长患上了成长焦虑症，想着在暑期弯道超车，给孩子报了各种培训班、兴趣班，而这些所谓的培训班基本都是“填鸭教育”，所谓兴趣班根本毫无兴趣，更因其多，疲于奔波，以至于每年都有“把暑假还给孩子”的呼声。而教育部门在减负上的种种努力，也遭到了无情的“对冲”。

从教育角度上讲，其实并不存在一个中场时间，到校与放假并不是割裂的关系，而是互为补充，共同构成完整的教育时间。因此，与在校学习相比，放假既要有理念上的延续，也要有方式上的区别。暑假同样要服务于成长成才这个大目标，要对学校教育进行一定的配合甚至修补。

“少年强则国强”。很显然，“少年强”，是我们对孩子的希望。从大的方向上讲，这个“强”，应该是既文质彬彬又虎虎生威。“文质彬彬”更多是通过读书实现的。但在假期里的读书，不能局限于书本，而是应该更加丰富，更加尊重兴趣，从走马观花、死记硬背走向理解联想、深度思考。读书不能过分功利化，不能“只为分数而读书”，也就是简单把书分成有用与无用，凡是能够提升成绩的才读，看不出有明显“拉分”效果的则不读。

至于“虎虎生威”，更多是通过运动体现的。清华大学有一个口号，“为祖国健康工作50年”，影响了一代又一代清华学子。有人开玩笑，随着生命科学的发展，以后不是要健康工作50年，而是要更多年。生命在于运动，运动成就健康，由此可见运动之重要。其实运动，带给一个人的是全身心改变与提升，正所谓“体育之效，在于强筋骨，增知识，调感情，强意志”。可以说，现代社会需要的所有品质，几乎都能在运动中得到培养和锻炼。因此，这个暑假，应该让孩子尽可能动起来，努力让他们掌握一项或者几项能够陪伴一生的运动技能。

而且，很多时候“闲书不闲”，文质彬彬与虎虎生威大道相通。这几天，高考分数陆续公开了，不少考生“功夫不负有心人”，考到了满意的分数。倾听这些学霸的故事，会发现他们对于读书和运动都有自己的认识。比如，扬州中学的罗筱溪同学这次考出了相当不错的分数，有些出乎意料的是，这位理科女生能够熟背《天龙八部》回目。罗筱溪讲，广泛的阅读是学习的法宝，“在我求学的过程中，读了很多‘闲书’，恰恰是这些‘闲书’，给了自己很多意外收获。”她还表示，会在暑期学习一项运动，比如游泳。这很是给人启示。

成长无小事，教育无小事，如何过好暑假是一道必答题。希望所有的孩子都能文起来、动起来，多读书、多运动。孩子是父母的，也是社会的。让孩子拥有一个充实而有意义的暑假，既需要家庭重视，也需要全社会发力。漫画/陈彬