缔造世界品质 蒙牛让世界看见

从2009年开始，中国乳业从奶源建设、产品质量提升、消费结构变化等方面都发生了巨大变化，中国本土乳品企业也迅速崛起，在中国整体乳品行业中占据着数量与体量的绝对优势。伴随中国乳业蜕变的进程，蒙牛在这10年间也经历了持续精进的过程。10年来，蒙牛以打造世界品质为己任，实现了从“中国牛”到“世界牛”的跨越。

6月24日，蒙牛集团质量副总裁杨志刚出席第十一届中国食品安全论坛乳业分论坛。杨志刚表示，作为一家生产乳制品的企业，蒙牛长期以来将品质作为品牌的生命线。从源头到终端，蒙牛在整条产业链的各个环节都执行严苛标准，用精益求精的匠心行动做好每一杯牛奶，让消费者享用高品质好奶。

蒙牛集团质量副总裁杨志刚出席中国食品安全论坛乳业分论坛，与业界探讨乳业发展

从“量变”到“质变”，打造世界品质好奶

历史表明，中国奶业从2003年前的手工时代，到2008年的散养时代，再到后来的机械时代、集约时代、科学饲养时代及2018年起的智慧数字时代，先后进行了六次革命，如今我国原奶数量与质量水平都有极大提升，企业自有奶源比例也在逐年上升。到2018年，我国牛奶总产量约3000多万吨，农业部生鲜乳检测合格率为99.8%。

蒙牛规模化牧场

蒙牛成为这方面的先锋代表。在奶源布局方面，蒙牛在东北、西北、华北三地布局黄金奶源基地，从源头保证乳品的品质；在技术层面，蒙牛引进丹麦ArlaFood的国际牧场管理技术和经验，在合作牧场落地和执行。如今，蒙牛的牧场已经实现100%的规模化、100%的TMR科学饲养、100%的青贮覆盖，为生产世界品质好奶提供了基本保障。

蒙牛数字化规模化生产线

通过持续的努力，我国乳制品生产企业的技术装备水平、检测检验能力、企业质量管理水平等也已达到世界先进水平。据国家监督抽检显示：我国乳制品近几年来合格率一直保持在99.6%以上，2018年合格率达99.71%，为32种食品品类最高。

作为领先企业，蒙牛已率先在全行业内研发了LIMS-SAP的协同体系，实现了生产检验数据的自动采集、异常情况的自动预警、合格品的自动转序与放行，在产品质量安全与生产过程实现了全面智能化控制。

杨志刚表示，这10年对于中国乳企是“凤凰涅槃、浴火重生”，行业规模、乳制品产量大幅度增长，行业集中度保持较高水平，为中国乳业的振兴向前推进了一步。

从“引进来”到“走出去”，实现国际化布局

而随着国内乳业的全面提升，以蒙牛为代表的的中国乳企开始跨出国门，在资源优势的国家建设生产基地，成为名副其实的跨国公司。

杨志刚介绍，目前蒙牛在新西兰率先完成了全产业链的布局，完全自主建立了蒙牛新西兰奶粉工厂，拥有了高端品牌——特仑苏的新西兰专属牧场；在澳大利亚，蒙牛控股了澳洲知名奶企Burra Foods；在印尼，蒙牛的第一家海外液态奶工厂也已正式投产。基于此，蒙牛的产品目前也已销售到了澳大利亚、新加坡、印度尼西亚、缅甸、柬埔寨、马来西亚、蒙古等多个国家和中国香港、中国澳门地区，受到海外消费者的喜爱。

蒙牛印尼工厂

取得成绩的同时，蒙牛不忘着力于自身研发能力的提升，先后与全球30多家学术单位、科研机构建立了合作关系。“我们在美国、丹麦、法国布局了海外技术研发中心，从事基础营养健康和新产品、新技术的研发。”杨志刚说。2018年，蒙牛在对标国内国际行业情况下，全面启动了品质提升工程。

未来，蒙牛还将在乳业基础科学研究上继续加大投入，加强品类创新，缔造国际品质，全面助力中国乳业的下一个黄金十年。

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