蒙牛：以世界品质铸造食品安全“防护墙”

一年一度的“全国食品安全宣传周”正如火如荼地展开，“舌尖上的安全”再次得到空前关注。6月24日，蒙牛集团质量副总裁杨志刚出席第十一届中国食品安全论坛乳业分论坛。

食品安全离不开品质。杨志刚表示，作为一家生产乳制品的企业，蒙牛长期以来将品质作为品牌的生命线。从源头到终端，蒙牛在整条产业链的各个环节都执行严苛标准，用精益求精的匠心行动做好每一杯牛奶。

从源头布局，提升品质力

品质是食品安全的重要保障。为生产优质乳制品打下坚实的基础，2012年，蒙牛率先展开与丹麦Arla的合作，引进国际化的牧场管理经验和标准，重新定义高品质奶源；2013年，蒙牛与新西兰AsureQuality展开合作，在国内率先把具有国际先进水平的食品质量安全认证覆盖到牧场，进一步提升产品品质。

蒙牛规模化牧场

“得奶源者得天下”已成为乳业共识。

2018年，在奶牛养殖业普遍低迷的情况下，蒙牛以独特的眼光果断决策、快速出击，相继战略投资原奶生产商现代牧业、有机奶供应商圣牧高科、大型国际全产业链乳业公司富源牧业，确保得到优质原奶供应。品牌牧场，正在成为蒙牛高品质产品的核心支柱。

蒙牛数字化工厂

蒙牛集团总裁卢敏放近日表示，过去十年中，中国乳业通过持续努力实现了来之不易的复兴。今天，国内乳业的产品、品牌都已经焕然一新，实力逐渐增强，原奶品质也得到了极大的提升。

正是十年如一日的坚持，换来了乳业的不断精进，也提振了中国消费者对国内乳业的信心。蒙牛见证了这一过程，也用切实行动提升了自身的品质力。

以世界品质，带动高质量发展

十年一个轮回。如今在消费升级驱动下，乳品也迎来品质升级。

根据近期发布的《2019“新国货”消费趋势报告》显示，中国消费结构正发生新一轮升级与变革，消费者对品牌品质的关注度正在提升，更多高品质、高价值的中国品牌商品受到消费者青睐。

“对于中国乳业而言，把品质打造好是建立品牌的一个最基本的起点。”卢敏放一直强调，要保证每一个消费者每一天喝的每一杯牛奶，都是安全的、高质量的。

近十年来，从奶源到生产，再到全产业链的质量管理，蒙牛坚持对标国际标准，完成了质量体系+供应链的建设。以低温品类为例，2017年，蒙牛低温事业部14个工厂与达能FSI标准体系对标，从不可妥协设备、食品安全设备、潜在食品安全风险三个方面，推进Neptune清洗验证、微菌风险控制、质量缺陷单等，不断提升产品品控。

蒙牛现代化生产线

他山之石，可以攻玉。如今，借鉴Arla Garden的百年牧场管理经验及Arla Foods先进的牧场标准化操作规程，蒙牛已经构建了自己的“蒙牛牧场质量安全管理体系”。该体系也在奶牛营养、质量安全、动物福利及营养环境等环节与Arla Foods对标。

近年来，蒙牛还积极推进数字化管理，从原奶开始进行追溯系统的打造，检验系统的打造，通过LIMS系统对奶源进行数据采集，使全国几十万检验设备全部在线上完成，没有人工干预，但凡数据监测到样品“亮红灯”，系统就会自动识别。通过严苛的检验与可视化的追溯体系，使质量上升到国际水平。

以品质为根基，蒙牛通过不懈地努力，铸造起了坚实的食品安全“防护墙”。

随着中国乳业进入到与消费者建立信赖的关键时期，蒙牛也凭借着高品质刷新了自己的成绩单。2018年，蒙牛实现营收、利润双位数增长，开启高质量发展的新阶段。

3年前，卢敏放提出一个“打造中国乳业世界级品牌”的战略目标。在他看来，对于中国乳业而言，前面是复兴十年，后面则是黄金十年。放眼全球，以打造世界品质为终极目标，中国乳业必能走出高质量发展之路，迎接下一个黄金十年！

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