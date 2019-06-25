药典博物馆在山东台儿庄正式开馆

日前，山东省枣庄市台儿庄古城举行药典博物馆开馆仪式，宣布我国唯一一座药典博物馆正式开馆，向中外游人开放。

图为开馆仪式现场

国家药典委员会秘书长张伟致辞

会上，与会领导及嘉宾共同为药典博物馆开馆揭幕，并参观药典博物馆。原国家食品药品监督管理局党组书记、局长邵明立，原国家食品药品监督管理局副局长边振甲，国家药品监督管理局科技国合司司长毛振宾，国家药典委员会副秘书长杨昭鹏，山东省药品监督管理局党组成员、副局长史国生，全国卫生产业企业管理协会会长窦熙照等出席；世界卫生组织及欧美日相关专家、国内相关社会团体及著名科研院所负责人、国内外知名药企负责人及代表、市区相关单位负责人及各级新闻媒体记者等共300余人参加了此次开馆仪式。

药典是国家为保证药品质量，保证人民用药安全有效、质量可控而制的药品法典，是药品生产、供应、使用、检验和药品管理部门共同遵守的法定依据，也是药品科学技术发展成果的结晶，反映一个国家药品产业发展水平的标志。据了解，我国药典是从本草学、药物学、处方集等演化而来，历史源远流长。东汉的《神农本草经》是古代药典的肇始。公元659年的唐《新修本草》是我国历史上第一部由政府组织编修并颁布的官修本草，载药850种，共有图经7卷、药图25卷，开创了世界药学著作的先例，堪称是世界上名实兼备的第一部古代“药典”。

2013年7月19日，国家药典委员会和枣庄市人民政府在台儿庄古城签署筹建药典博物馆协议，历经近六年的艰苦努力，终于成功开馆，部分展馆开始试运行。药典博物馆是非盈利性公益机构，是国家中医药管理局、国家旅游局确定的首批国家中医药健康旅游示范基地，落户于台儿庄古城中正街，总建筑面积9200㎡，规划9个功能分区。其中，药典文化主题展馆1500㎡，国医馆400㎡，非遗药店500㎡，药茶博物馆800㎡，药膳博物馆400㎡，中药老字号药企展馆3000㎡，国内优秀药企展馆1500㎡，国际优秀药企展馆1500㎡；另外还有7000㎡的百草园。

据药典博物馆馆长、全国卫生产业企业管理协会老年健康服务业分会会长缪志华介绍，从2018年4月4日通过专家论证展陈大纲，启动展馆布展、展品征集、展位招商至今，来馆指导参与展陈的中外专家、学者、药企代表1819人次，共接收捐献藏书、著作、手稿、医疗器械、中药标本等2887件。药典博物馆目前已完成阶段性、区域性展区的布展工作。包括：药典文化主题馆、国医馆、非遗药店、药膳博物馆、药茶博物馆等5个主题展区；2家中药老字号企业展馆；5家国内企业展馆；2家国际企业展馆。这些主题展区、国际国内知名药企展馆一并向中外游客开放。

缪志华表示，建设药典博物馆，是为了记载药典历史，弘扬药典文化，传播药典知识，讲述药典故事，研究药典标准，收藏药典文献。从而提升制药标准，保证药品质量。作为首批国家中医药健康旅游示范基地，药典博物馆是向国内外广大游客宣传药品知识与合理用药的科普平台；作为药学专业人员学习药典的学术平台，对促进药学发展具有重要作用；作为各国药典文化交流平台，促进中国与世界各国药典的交流与合作，提升我国药典的国际影响力；作为中药老字号集中展示平台，是向全球游客展示中医药魅力的重要窗口。

在开馆仪式结束后，中外嘉宾集体参观了药典博物馆，走进每个展馆，体验和了解不同展馆的特色魅力。在同期举办的“各国药典历史发展专题研讨会”上，张伟秘书长与世界卫生组织药品质量部门、英国药典委员会、欧洲药典委员会、美国药典委员会、日本药品医疗器械综合机构等单位代表，就各国药典的历史与发展展开学术交流。

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