波比跳最燃脂
高嘉悦
波比跳（Burpee）也叫立卧跳，由生理学家波比于1939年发明，涉及了深蹲、伏地挺身及跳跃等动作元素，能活动全身70%以上的肌肉群。 连续大量的波比跳能在最短时间内把心率提升到接近人体最大值，是一种高强度、最燃脂的无氧运动，被广大健身者称为“脂肪杀手”。长期坚持做波比跳，可增强心脏泵血能力、心肺功能，缓解肩关节炎、膝关节炎等。
波比跳标准动作为：1. 保持站姿，双脚微微打开，膝盖微屈；2.下蹲，双手撑地；3.双脚向后跳，让身体呈现一个撑地的姿势；4.做一个俯卧撑，完成后迅速缩回双腿；5.双手打开，向上跳跃。另外，可根据自身情况分级选择。一级：俯身下蹲双脚，依次站立支撑，站立后双手头上击掌。二级：俯身下蹲双脚跳起，收腹支撑，站立后双手头上击掌。三级：在二级基础上直腿跳起，双手头上击掌。四级：俯卧撑后，收腹支撑，直腿跳起双手头上击掌。五级：俯卧撑后，收腹站立做抱腿跳。训练计划则根据个人情况调整，通常有：30秒内尽量多做，休息10秒为一组，每天5组；无时间限制连续做20个，休息30秒为一组，每天5组；不休息，一直做，力竭为止。
北京体育大学健身健美讲师鲍克提醒，波比跳前要热身，结束后要拉伸；每个动作尽可能做标准，保持较快节奏；练习后要充分休息；刚开始每周练习3天即可，再逐渐增加运动强度；波比跳不适合高血压、糖尿病、心脏病患者，这类人群千万不要勉强做此项运动。▲
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