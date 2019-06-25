为了方便广大患者就医，近年来国内许多医院纷纷推出了针对性很强的专病门诊。然而，《生命时报》记者走访后发现，有些理应患者众多的门诊并不火爆，有的甚至面临“门前冷落鞍马稀”的尴尬。

绝经期门诊：潮热盗汗不要扛

51岁的孟女士自从去年1月停经后，总是感到浑身疼、心慌，但她辗转许多科室就诊都没有得多缓解。后经医生推荐来到绝经期门诊（也叫更年期门诊），才发现是更年期“惹的祸”，经过几个月对症治疗，病情缓解不少。首都医科大学附属北京妇产医院内分泌科主任阮祥燕说：“所有女性到了这个年龄，如果感到不适，都该来看一下绝经期门诊，以预防和治疗相关疾病，但现实却是患者稀少。”

更年期是每个女性生命中必经的阶段，通常开始于40岁，持续10~20年。这个时期的女性因雌激素水平下降，往往忍受着失眠、头痛、血压不稳、心悸等更年期综合征的折磨，妇科肿瘤、骨质疏松等疾病也容易悄悄袭来,但她们却不知道在绝经期门诊能获得帮助。阮祥燕介绍，患者少的原因来自两方面：一是患者知晓度不高，医院也缺乏宣传；二是更年期问题普遍缺乏重视，很多人虽承受痛苦，但自以为忍忍就过去了，还有的则是“有苦难言”，怕被亲戚朋友指责“小题大做”。

记者采访了解到，绝经期门诊建设质量参差不齐也是一大因素。河北患者李女士告诉记者：“我们当地绝经期门诊只是‘挂个牌子’，帮助不大，久而久之，大家都不去了。”阮祥燕说，地方绝经期门诊确实有困难，医院重视不足、门诊效益不高、缺乏人才、药物与技术跟不上等，都制约其发展。

专家表示，绝经期痛苦不能全靠扛，应接受专业治疗，一些女性即使求助于内科、骨科、睡眠障碍等门诊，也只是暂时缓解症状，并不能解决根本问题。长期雌激素缺乏还会给身体带来不可逆的影响，如骨质疏松、血脂高、血糖高，若放任不管，将会让老年生活后患无穷，发生心血管疾病、骨折引发死亡风险也大大提升。所以，40岁以后女性如出现月经紊乱、潮热、盗汗等不适，一定要尽快来绝经期门诊。

疼痛科门诊：很多人没把痛当病

6月13日上午10点，记者来到中日友好医院疼痛科门诊，一直到下午1点，只见到七八个患者。81岁的廖女士患滑膜炎多年，本来是在骨科治疗。她告诉记者：“以前一走路，膝盖里骨头撞骨头特别疼，好像齿轮之间没有润滑油。我不想做关节置换，大夫就让我来疼痛科看看，没想到，打了三针后立马不疼了。”多名患者告诉记者，他们来疼痛科门诊前，都有过看错科室的经历。他们误以为疼痛仅是症状，治疗基础病，自然就消解了，所以挂了各种科室的号去检查。

中日友好医院疼痛科副主任医师杨克勤解释说，慢性疼痛本身就是一种病，应该重视而不是忍耐，疼痛科的主要目的就是让患者“不疼”，并改善功能，提高生活质量。尝试多种方法无果，但还不到接受手术治疗的程度或不愿接受手术治疗的患者，疼痛科可通过药物、理疗、神经及痛点注射、介入消融、神经调控、内镜下微创治疗等众多方法为他们解除痛苦。

他认为，要想患者不耽误病情，走对“门”，医院应加强疼痛科建设，提升基层医生技术水平，让患者多了解疼痛相关知识，真正将慢性疼痛作为疾病认真对待。他还提示，当出现不明原因疼痛，或疼痛持续超3个月时，一定要注意；有各种头痛、三叉神经痛、老年性骨关节病、带状疱疹、癌症晚期痛、长期术后痛等症状，应尽早到疼痛科就诊。

戒烟门诊：不愿戒烟是难题

中国疾控中心发布的《2018年中国成人烟草调查》显示，我国烟民超过3亿，其中半数吸烟者有烟草依赖。然而，戒烟门诊多年来一直遭遇“门庭冷落”的尴尬。中国疾控中心控烟办曾调查全国百余家戒烟门诊发现，三级医院戒烟门诊，大部分每周就诊量仅10人次左右。

6月13日，记者在中日友好医院戒烟门诊等了两个多小时，竟没有一位患者。中心主任肖丹告诉记者，他们医院2018年戒烟门诊量仅1000余人，主要原因是烟民戒烟意愿不足，而且，吸烟危害往往有滞后性，可能几十年后才出现恶果，不会立竿见影。还有部分患者则是把想法停留在“埋头苦戒”层面，不知烟草依赖是慢性成瘾性疾病，靠个人毅力戒除成功率仅为3%左右，到医院接受治疗才能更好戒烟。

中日友好医院2016~2017年的调查发现,全国有366家戒烟门诊，56.6%的戒烟门诊没有任何戒烟药品，56.8%未有过呼出气一氧化碳检测仪，戒烟随访也大多不正规。“戒烟门诊还面临很多问题，比如药物价格较贵且没有纳入医保，缺乏医院支持等。”肖丹说。不过，她还是呼吁大家，戒烟门诊对健康非常重要，戒烟是最有效的降低疾病发病风险的措施。迄今尚无任何其他临床预防措施能比它更有成本效益，对于很多人来说，看戒烟门诊是迈向戒烟成功第一步。

青春期门诊：性教育缺乏的恶果

16岁高中生小娜因为胸部平平，从来不敢和同学结伴去洗澡、游泳。有个“秘密”困扰她很久：“我和其他女生不一样，既没月经，也没有乳房发育。” 她妈妈带她到北京妇产医院青春期保健门诊就诊后，发现是“先天性卵巢功能不全”。经过治疗，她有了月经初潮，且乳房也逐渐发育长大。但是，像小娜这样幸运地及时解决病症的青少年并不多。首都医科大学附属北京妇产医院青春期保健门诊主任医师刘丽说，北京妇产医院青春期保健门诊年门诊量仅150人左右，虽然每周三下午都开设门诊，但平日里患者很少，只有寒暑假略多。

她分析，可能是多原因造成这一情况，首先，很多孩子害羞，不好意思讲出发育困扰，家长们关注的多是子女学习成绩，忽视了青春期成长问题。其次，性教育不足，校医对孩子性发育关注不够，体检手段有限，导致问题不能被及时发现。此外，缺乏宣传也造成该门诊常年遇冷。

2000年，首都医科大学附属北京儿童医院设立我国首个青春期门诊，此后不少儿童医院、妇幼保健医院及综合医院相继也成立该门诊，但就诊人数基本都寥寥无几。刘丽表示，青少年的体格、机体内分泌及心理处于快速发育并逐渐成熟阶段，伴随成长会出现一些异常状况，普通诊疗无法像青春期门诊这样有针对性地提供保健咨询建议。更严重的是，很多青春期疾病一旦被耽误，会对孩子一生健康造成影响。比如青春期多囊卵巢综合征不及时干预，可能会影响月经、未来生育，还可能引起肥胖、高血脂、糖尿病等代谢性疾病。

刘丽呼吁，青少年自身、家长及学校，一定要重视10~24岁的青春期成长发育问题，出现乳房发育过早（8岁之前开始发育）、身材矮小、肥胖或16岁以后没有初潮等问题，应及时到青春期门诊就医，通过系统检查进行精确诊断，给予药物、心理等干预治疗，可帮助青少年顺利度过青春期。▲